Olympiacos no se guardó nada, tras empatar con Panathinaikos: "Es uno de los torneos más corruptos"

El sábado, se disputó en Grecia uno de los partidos con mayor rivalidad de país a lo largo de su historia. Olympiacos recibió en casa al Panathinaikos, líder del torneo, pero no pudo pasar del empate e igualaron 0-0. Una vez terminado el encuentro, el conjunto de El Pireo mostró su furia en un comunicado, puesto que criticó de manera vehemente el arbitraje y la imparcialidad del campeonato.

Si bien los 90 minutos fueron muy parejos, al minuto 68, Olympiacos logró anotar, pero el tanto fue anulado por el juez central con ayuda del VAR. Para los 'blanquirrojos' fue un tanto totalmente legitimo y no tuvieron miedo de hacerse sentir, y por eso, se manifestaron en un documento publicado a través de la red social Twitter.

“Agradecemos a la afición del Olympiacos por la forma en que reaccionó ante otro flagrante robo en un partido de nuestro equipo. ¡Los árbitros en el campo y del VAR que controlan las fases del encuentro para favorecer a nuestros oponentes! Fueras de juego inexistentes, faltas que no existían, tarjetas... ¡La próxima vez encontrarán otra cosa! Ahora toda Grecia sabe lo que pasó. Seguiremos todos juntos con una sonrisa amarga, dándolo todo hasta el último partido: ¡Nuestros jugadores, nuestra afición! ¡Somos Olympiacos y somos ganadores natos!, fueron las palabras que utilizó el equipo donde milita el colombiano James Rodríguez.

Pero lo más inquietante no fue eso, pues el equipo fue más allá y utilizó acusaciones mayores. "Este campeonato es uno de los más corruptos y depravados de todos los tiempos y todos lo saben, excepto quizás el gobierno griego”, dijo el club, incluyéndole un tinte político al asunto.

Por último, en rueda de prensas posterior al juego, el técnico de Olympiacos, Míchel González, expresó que la liga no requiere colegiados de otros países, que al fin y al cabo da igual, puesto que "los árbitros conocen las reglas, pero cómo las interpretan es algo personal y no me refiero sólo al gol. Demuestra una vez más que no necesitamos tener árbitros extranjeros”.

Ahora solo queda esperar si la Superliga de Grecia tomará cartas en el asunto por los señalamientos hecho por el club de El Pireo, que perdió la oportunidad de ganar y ponerse a solo dos unidades del Panathinaikos.

Por su parte, Olympiacos tendrá que prepararse para un duro duelo contra el AEK Atenas, ya que deberá remontar un 3-0 en contra, en el partido de vuelta por la Copa de Grecia. Para ello, el 'blanquirrojo' tiene la fe de recuperar a James Rodríguez, que se ha perdido los dos últimos juegos del equipo por lesión.