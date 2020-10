Oscar Ruggeri y la peor experiencia en Boca: “Nos apretaron 100 tipos con 100 revólveres”

Oscar Ruggeri tuvo un paso por Boca Juniors , ante de irse a River Plate, y hace casi 40 años vivió un hecho que a ninguna persona le gustaría tener.

Cuando defendía los colores del ‘xeneize’ los barras bravas de Boca intimidaron al plantel profesional para que no perdieran el campeonato Metropolitano 1981, que finalmente terminaron ganando.

"La peor apretada que me comí, estaban todos con un arma. 100 tipos con 100 revólveres. Tenía 19 años. Nos rodearon y nos mandaron a la sala. Estábamos contra un rincón que no tenía puerta ni ventana. Y empezó ‘El Abuelo’, con un revólver negro que se le veían las balas. ‘Miren muchachos, es muy simple. Hoy venimos a hablar. No queremos hacer nada, estamos tranquilos. Mañana a la tarde queremos salir campeones. De lo contrario, la van a pasar mal’, nos dijeron. Y al otro día ganamos 1-0 con gol de Perotti. Así vivíamos día tras día. Y ganamos aquel campeonato, sino no sé qué hubieran hecho esos locos", indicó Ruggeri en entrevista con ESPN.

Y en medio de esa discusión, Diego Armando Maradona se les plantó, sin embargo, ellos no tuvieron represalias contra el campeón del mundo.

"Diego se plantó y le dijeron ‘Maradona, con vos no es, le estamos hablando a los otros'. Yo miraba para abajo y no escuchaba lo que estaban diciendo. Yo decía 'qué hago acá. Yo quiero jugar al futbol, no sé por qué me pasa todo esto'"., agregó el exjugador.

Además, Oscar Ruggeri también habló sobre como se manejaban las cosas en la dirigencia de Boca Juniors en aquellos años.

"Eran impresentables. El presidente un día vino y nos presentó al vice con otro nombre porque estaba prófugo de la Justicia. No sabés las decisiones que tomaban. No teníamos camisetas, íbamos a la cancha en auto, comíamos con los hinchas y con El Abuelo. A veces, ni terminábamos de comer", aseguró.

Y sobre su polémico traspaso a River Plate , el exfutbolista argentino recordó las diferencias que existían entre ambos clubes.

"Entré a River y parecía que había entrado a Europa. Cobraban, no se quejaba nadie, había premios tenían ropa. En Boca tuvimos que pintar el número en la camiseta blanca", concluyó.