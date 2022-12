Otro lateral internacional en la órbita de Boca Juniors: el chileno Mauricio Isla, en los planes

En Argentina hablan de las serias opciones que tiene el futbolista de perfil derecho para recalar en el conjunto ‘xeneize’, dado que indican que su contrato vencerá en junio y no quiere seguir en Turquía.

Mauricio Isla es un reconocido futbolista chileno, que actualmente juega en Fenerbahce y, que en anteriores temporadas tuvo paso por la Juventus. Ahora, en el sur del continente se habla de un eventual fichaje por Boca Juniors.

Hace un tiempo, el futbolista de la selección de Chile reconoció haber sostenido una conevrsación con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del cuadro azul y oro.

"Me llamó él directamente por teléfono. Hablamos un rato hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo que le contesté: '¿A quién no le gustaría jugar en Boca?'. Sin embargo, tuve que decirle que quería cumplir mi contrato con Fenerbahce. De todas maneras, no lo descarto a futuro", fueron las palabras del experimentado jugador a la televisión de su país.

‘TyC Sports’, en un artículo, afirmó que Isla, de 31 años, no descarta la opción de vestir la camiseta del equipo del barrio de La Boca. Justamente, su nota fue titulada: "¿Ahora sí?".

Cabe recordar que el jugador es lateral derecho y, eventualmente no significaría una competencia directa para el representante colombiano en Boca Juniors, Frank Fabra; quien juega por la banda izquierda.

