¿Ousmane Dembelé al banquillo? "No funciona con nosotros" dijo su agente

El agente de Ousmane Dembelé, Moussa Sissoko, aseguró este martes que las amenazas al futbolista de no jugar más si no renueva su contrato con el Barcelona "no funcionan" y acusó a los dirigentes del club español de "perder" al jugador "ellos mismos".

"Es una presión que no funciona con nosotros, puede funcionar con agentes amigos del Barcelona, pero no con nosotros", dijo Sissoko a la radio RMC Sport, a la que también señaló que si apartan al jugador del equipo "sería ilegal" y que defenderían sus derechos.

"Si el Barcelona quería negociar, lo que tenía que hacer es sentarse con nosotros. Ahora no hay negociaciones en absoluto", agregó el agente.

Añadió que ellos han mostrado su voluntad de negociación, "con condiciones, pero sin cerrar la puerta".

Sissoko reconoció que sus demandas económicas, que pasan por una prima de renovación de 40 millones de euros, son "exigentes", pero aseguró que "las decisiones de carrera de Dembelé no están dictadas por el dinero, porque en ese caso no estaría en el Barcelona".

Según RMC Sport, el francés Dembelé aceptó en 2017 fichar por el Barcelona pese a que tenía ofertas mejores del Manchester United y del Real Madrid.

Además, el jugador digirió mal que en 2019 el Barça le presionara para fichar por el París Saint-Germain dentro de la operación para hacer regresar a Neymar, que finalmente no se concretó ante la imposibilidad de aceptar las exigencias económicas de los propietarios cataríes del club francés.