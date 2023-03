Padre de Messi enciende polémica sobre el futuro del '10', tras fuerte cruce con la prensa francesa

Con solo meses de contrato de aquí al final de temporada para confirmar la desvinculación contractual entre Lionel Messi y el PSG, las especulaciones se han centrado en el astro argentino, que a través de su padre y representante: Jorge Messi, ha dado de qué hablar en los últimos días, así como el ‘picante’ cruce de versiones con diferentes medios franceses a los que les catalogó sus informaciones de ‘fake news’.

La eliminación de la Copa de Francia y Champions League limita las posibilidades de título al conjunto parisino únicamente a la Liga, donde actualmente son únicos y solitarios líderes en la tabla de posiciones con 66 unidades, 10 más que el Olympique de Marsella, siendo varias de las victorias del PSG consecuencia de goles y asistencias de Lionel Messi en varios momentos determinantes de los partidos.

Sin embargo, una vez consumada la derrota contra el Bayern Múnich por la Liga de Campeones las versiones y rumores sobre el futuro del ‘10’ lo alejaron de Francia, informaciones que se alimentaron con la versión de una posible oferta desde Arabia Saudita por el argentino y la posterior llegada de su padre y representante, Jorge Messi, a tierra asiáticas.

"Las conversaciones continúan para la extensión de Messi, el PSG no está listo para ceder a todas sus demandas"; “Los Messi piden 600 millones de euros para firmar por el Al-Hilal"; "Lionel Messi no terminó la sesión del martes. Dejó los entrenamientos porque estaba decepcionado con lo que ofrecía Christophe Galtier. El técnico parisino trató de convencerlo de que se quedara, pero el delantero argentino se fue a casa de todos modos": fueron varias de las informaciones de medios locales que citó Jorge a través de su cuenta oficial de Instagram.

Frente a estas diferentes versiones que intuyen una salida inminente de ‘Leo’, su padre respondió con un contundente mensaje: "Peligro, fake news. "Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas? Ahh que es todo falso... OK. Por mucho que pongan no se crean nada... NO VAMOS A TOLERAR MÁS INVENTOS PARA GANAR SEGUIDORES".

Respuesta de Jorge Messi a las versiones de los diarios franceses sobre el futuro de 'Leo'. Foto: Pantallazo de Intagram de @jorge.sole

Por su parte, el entrenador del conjunto parisino: Christophe Galtier, se refirió acerca de lo que será el futuro de Lionel Messi en el PSG, dando un parte alentador para los aficionados franceses: "Leo, la dirección deportiva y el presidente conversan mucho; es demasiado pronto para saber qué va a pasar".

Lo único cierto por ahora es que el vínculo del equipo y el argentino cerrará a mediados del 2023.