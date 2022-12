Padre de Neymar confirmó que su hijo estará de baja por seis semanas, como mínimo

El crack brasileño sufrió una grave lesión en el anterior partido del PSG frente al Marsella, en la que se retiró entre lágrimas del terreno de juego.

Este martes el padre del jugador, Neymar Senior, quien también es su agente, afirmó que la lesión de su hijo en el quinto metatarsiano del pie derecho, lo mantendrá fuera de competición por varias semanas.

"El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con Neymar por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas. Eso ya está definido, independientemente de (si hay) cirugía o no", afirmó el padre del delantero a ‘ESPN Brasil’.

Senior, aseguró además que "la decisión es del PSG y será tomada en conjunto tras la llegada del médico de la selección brasileña. Lo importante es que se tome con rapidez porque no podemos esperar. La cirugía es el proceso más rápido para acelerar la recuperación del jugador", sentenció.

De confirmarse el tiempo de incapacidad que sufriría Neymar, se da por descartada su presencia en el juego de vuelta por los octavos de final de la Champions League, en la que el PSG va perdiendo 3-1 frente al Real Madrid.

Ratificando las palabras del médico del club francés, Alain Simon, en el medio 'Le Figaro': “Neymar no estará contra el Real Madrid al 100%”.