Palmarés de la UEFA Europa League

l Eintracht de Fráncfort logró este miércoles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla su segundo título de la Copa de la UEFA/Liga Europa tras derrotar en la final, resuelta en los penaltis, al Rangers de Glasgow, que trataba de inscribir su nombre por primera vez en el historial de la competición.

El cuadro germano ganó la Copa de la UEFA en la temporada 1979/80 al imponerse en la final, que se disputaba a doble partido, al Borussia Mönchengladbach, que era el defensor del título.

Publicidad

El Borussia venció en la ida por 3-2 con un doblete de Christian Kulik y una diana de Lothar Matthaus, mientras que para el conjunto que dirigía Friedel Rausch anotaron Harald Karger y Bernd Hotzenbein.

En la vuelta, jugada en el Waldstadion, el Eintracht Fráncfort ganó por 1-0 con diana de Fred Schaub y se proclamó campeón por el valor doble de los goles en campo contrario.

El Rangers disputó este miércoles su segunda final y volvió a quedarse a las puertas del primer título. En la campaña 2007-08 llegó al último partido de aquella Copa de la UEFA. Se enfrentó en Manchester al Zenit San Petersburgo ruso que dirigía el neerlandés Dick Advocaat.

Los pupilos de Walter Smith cayeron en el tramo final con tantos de Igor Denisov y Konstantin Zyryanov, que firmaron el 2-0 para el Zenit.

El Sevilla, anfitrión de la final, es precisamente el rey de la competición con los seis títulos que logró en 2006, 2007, 2014, 2015, 2015 y 2020, tres más que Inter de Milán, Juventus, Liverpool y Atlético de Madrid.

El Eintracht sucede al Villarreal, ganador el pasado curso, y puso fin a dos años de dominio español con la victoria del 'submarino amarillo' y la edición precedente del propio Sevilla.



Historial:

Año Campeón 1958 Barcelona (ESP) 1960 Barcelona (ESP) 1961 Roma (ITA) 1962 Valencia (ESP) 1963 Valencia (ESP) 1964 Zaragoza (ESP) 1965 Ferencvaros (HUN) 1966 Barcelona (ESP) 1967 Din. Zagreb (YUG) 1968 Leeds United (ING) 1969 Newcastle (ING) 1970 Arsenal (ING) 1971 Leeds United (ING) 1971/72 Tottenham (ING) 1972/73 Liverpool (ING) 1973/74 Feyenoord (HOL) 1974/75 Borussia M.(ALE) 1975/76 Liverpool (ING) 1976/77 Juventus (ITA) 1977/78 PSV (HOL) 1978/79 Borussia M.(ALE) 1979/80 Eintracht F.(ALE) 1980/81 Ipswich Town (ING) 1981/82 Goteborg (SUE) 1982/83 Anderlecht (BEL) 1983/84 Tottenham (ING) 1984/85 Real Madrid (ESP) 1985/86 Real Madrid (ESP) 1986/87 Goteborg (SUE) 1987/88 B. Leverkusen(ALE) 1988/89 Nápoles (ITA) 1989/90 Juventus (ITA) 1990/91 Inter (ITA) 1991/92 Ajax (HOL) 1992/93 Juventus (ITA) 1993/94 Inter (ITA) 1994/95 Parma (ITA) 1995/66 Bayern Múnich (ALE) 1996/97 Schalke 04 (ALE) 1997/98 Inter Milán (ITA) 1998/99 Parma (ITA) 1999/00 Galatasaray (TUR) 2000/01 Liverpool (ING) 2001/02 Feyenoord (HOL) 2002/03 Oporto (POR) 2003/04 Valencia (ESP) 2004/05 CSKA Moscú (RUS) 2005/06 Sevilla (ESP) 2006/07 Sevilla (ESP) 2007/08 Zenit (RUS) 2008/09 Shakhtar (UCR) 2009/10 At. Madrid (ESP) 2010/11 Oporto (POR) 2011/12 At. Madrid (ESP) 2012/13 Chelsea (ING) 2013/14 Sevilla (ESP) 2014/15 Sevilla (ESP) 2015/16 Sevilla (ESP) 2016/17 Manchester U. (ING) 2017/18 At. Madrid (ESP) 2018/19 Chelsea (ING) 2019/20 Sevilla (ESP) 2020/21 Villarreal (ESP) 2021/22 Eintracht (ALE)

- Entre 1958 y 1971 el torneo se denominó Copa de Ferias. - A partir de 1998 la final ha sido a partido único.