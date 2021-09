Martín Keown, histórico defensor central del Arsenal, mencionó cómo pararía a Romelu Lukaku en una entrevista para el medio deportivo 'TalksSport'.

"Cuando juegas contra Lukaku, cada pelota es una competición. No voy a esperar a que se acerque a mí para sentirme, no me pegaría mucho a él, pero lo golpearía", comenzó relatando el ex jugador inglés..

Keown, durante su etapa como jugador 'gunner', se caracterizó por ser un defensor agresivo y por no tener miedo en disputar cualquier balón, es por esto que decidió darle 'consejos' a los defensores que enfrentan a Lukaku.

"Lo haría retroceder un poco y cuando lo golpee, lo golpearía con todo. Además, me acercaría a su oído y le diría que es basura, exagerando, pero hoy está jugando contra mí y no va a conseguir el espacio que necesita", aseguró el ex defensor central de Arsenal.

La fortaleza del delantero belga, sumado a su gran definición con la pelota, hacen del atacante 'blue', uno de los jugadores más difíciles de marcar en la Premier League.

No puedes dejarle que se meta en el partido. (...) Físicamente vas a tener que estar preparado para ello. En el juego aéreo es fantástico, ya hemos visto el último gol que hizo así, tiene mucha confianza, por eso tienes que hacerle sentir que contigo ese día todo va a ser diferente. Decirle: 'Soy un poco diferente del resto y te lo voy a poner difícil", sentenció.