"Para mí Messi es el mejor jugador del mundo": Edinson Caváni

El delantero de la selección uruguaya y del PSG francés, espera que Argentina clasifique a Rusia 2018 y dijo que le gustaría ver al argentino en las canchas del Mundial.

En entrevista con el suplemento especializado Ovación del diario El País de Uruguay, Cavani no dudó en señalar que el capitán albiceleste es "el mejor jugador del mundo" y afirmó que le gustaría que Argentina estuviera en Rusia.

"Para mí (Messi) es el mejor jugador del mundo", sostuvo.

"Pero el fútbol es el fútbol y no se puede dar nada por descontado. (...) Creo que el fútbol hay que jugarlo y el que hace las cosas mejor merece ir (a un Mundial). Otros no lo merecen porque de repente las cosas no se le dieron o no se hizo todo lo necesario para poder llegar. Es el fútbol y el mundo sigue. A mí me gustaría que fueran", resumió.

"Siempre es lindo ver a un jugador como Messi dentro de la cancha", añadió.

La albiceleste, dos veces monarca mundial (1978 y 1986), está obligada a triunfar contra Ecuador sobre los 2.850 metros de Quito y que otros resultados le ayuden para sellar pasaporte de manera directa a Rusia-2018.

Cavani, de 30 años, se refirió en su entrevista con Ovación a la polémica con el brasileño Neymar dentro del París Saint Germain.

"Hablé con él, charlé y le dije lo que pensaba. Pero son cosas que quedan en el vestuario. No voy a salir a contar lo que hablamos. Queda a criterio del que mira el fútbol", zanjó. "Yo lo que quiero es ganar cosas. Es eso lo que me interesa”, concluyó.

La polémica por los tiros penales en el PSG, convertida en un 'culebrón' del fútbol global durante varios días, bajó de intensidad hace dos semanas, después de que Neymar se encargara de patear una pena máxima en la victoria 6-2 del PSG ante el Burdeos en la Liga francesa, sin que Cavani lo protestara. Ambos, incluso, se abrazaron.