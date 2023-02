Para Ricardo Gareca, 'sí hay mañana después de Lionel Messi': el DT se refirió al astro argentino

'El Tigre' habló de la mejor manera de los campeones del mundo y reflexionó aparte de sus más de siete años en donde fue el director técnico de la selección de Perú.

"Fueron siete años y medio de mucha intensidad. Me quedé con la sensación amarga de no haber estado en Qatar". Comentó el ex director técnico de la selección de Perú.

"Un ambiente de un mundial es distinto. Siempre tuve la intención de verlo desde adentro a Qatar y fue un golpe duro, pero estoy acostumbrado que los resultados forman parte de nuestra carrera. Convivimos con la frustración. Cuando uno empieza alejarse de lo que paso uno vuelve a la normalidad." agregó Gareca.

Sin embargo, afirma que "En Perú aprendí que puedo trabajar en selecciones. Me di cuenta que lo puedo hacer y asumir compromiso de selecciones y vivir afuera. Ese fue el aprendizaje que me dejó. Me deja la experiencia adquirida. Me gustó el trabajo de selecciones. Hoy me siento en un momento ideal como entrenador". habló positivamente de su experiencia al mando de una selección de mayores.

Ricardo Gareca opina acerca de Lionel Messi

A la hora de hablar de Messí, Gareca, no se guardo ningún elogio. "Messi está sentado en la mesa de los diferentes y legendarios. Tengo palabras de agradecimiento para nosotros que nos gusta el fútbol, el talento, la habilidad, el gol, él ha hecho un poco de todo. Si se eligen los mejores del mundo, él está entre ellos. Ahora decir 'este es el mejor del mundo', no lo sé". sostuvo Gareca.

Aún así, continuo argumentando que al igual que Pelé y Maradona se retiraron y el fútbol continuó, lo mismo pasará con Messi. "Si apareció un Messi, es porque antes hubo un Maradona y antes un Pelé. Nosotros tenemos esa raza. No es que si se va Messi desaparece todo."

También elogió la forma física del 'GOAT' argentino afirmando que lo ve joven y engrandece la imagen que transmite de ser una persona tranquila, que despierta desde la familia. "Ese es el legado que deja él: se puede ser un jugador excepcional, con una vida tranquila".

Igualmente, sobresaltó su temple, compromiso y su liderazgo como capitán para llevar a Argentina a la gloria mundial comentando que "futbolísticamente lo vi como nos tiene acostumbrados, pero me gustó mucho más su carácter”.

Asimismo, 'El Tigre' opinó que dirigir a Leo "hubiese sido una bendición" y que le hubiera gustado entrenarlo "con esa juventud arrolladora".

Las palabras sobre Lionel Scaloni

Ricardo Gareca, que sabe muy bien lo que estar al mando de una selección de mayores no tuvo más que buenas palabras con el ganador de la Copa América, la Finalissima y la Copa del mundo. Sobre la llegada de Scaloni dijo: "No llegó con el proceso ideal. Era una incertidumbre de todos, pero que nada tiene que ver con su capacidad".

Terminó hablando del futuro de la Selección de Argentina en donde asegura que "Ahora el desafío es sostenerlo en el tiempo y eso va a depender de él, porque siempre será recordado como un entrenador campeón del mundo, pero si se sigue elevando dependerá de él y de seguir creciendo".

Finalmente, Gareca terminó hablando de su futuro como entrenador y del acercamiento que tuvo hace un tiempo con el club Boca Juniors. "Boca tiene muchos técnicos que han ganado muchas cosas. Falta Palermo, que seguramente terminará siendo técnico de Boca. Por eso, es muy difícil que se dé la posibilidad de que dirija Boca".

No le cerró las puertas a los de La Bombonera y concluyó que espera estar preparado para cualquier reto al que se enfrente. "El fútbol te lleva a lugares que no tenías pensado". Finalizó Ricardo Gareca, incierto por lo que le depara.