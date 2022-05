"Para volver a Barcelona, Lionel Messi y Neymar tendrían que venir a jugar de gratis"

En España se viene hablando desde hace ya un buen tiempo de la crisis económica que viene atravesando Barcelona, que a la par también ha visto cómo ha perdido protagonismo en la parte deportiva. Así se comprueba con su segundo lugar en la Liga de España, la eliminación de la Champions League en fase de grupos y su paso sin pena ni gloria por la Europa League, en la que salió tras perder en la serie de cuartos de final a manos de Eintracht Frankfurt.

Y este jueves, Joan Laporta, presidente del club catalán, concedió una entrevista en la que le dio un vistazo a la actualidad que atraviesan y dejó algunas palabras para enmarcar.

"Tanto Neymar como Messi para volver algún día al Barça deberían venir libres, gratis. Nosotros no estamos en disposición de realizar una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Pero es que ni que tuviéramos el dinero lo haríamos", dijo Laporta a ' L'Esportiu', en alusión al argentino y al brasileño con pasado catalán.

El máximo dirigente del equipo español fue más allá y explicó que "Messi ha ido como ha ido. Habríamos querido todos que terminara su vida deportiva aquí y por las razones que sean no ha podido ser. No ha podido ser por el 'fair play' de la liga española y por la propuesta del PSG. Estos jugadores, cuando entran en una dinámica como ésta, se encuentran con que no pueden salir porque las operaciones son de muchos millones de euros. Ya me dirás, en el caso de Neymar. No sé cómo lo harán en Francia, porque quizás tienen otros sistemas que no tenemos aquí, pero cancelar anticipadamente un contrato que está firmado cuesta mucho dinero".

El Presidente del Barcelona, más allá de todo, aseguró que Neymar y Messi son grandes jugadores, a los que admira y a los recuerda de grata manera por lo que hicieron en la institución.

¿Cuántos títulos consiguió Lionel Messi con el Barcelona?

El astro argentino llegó a la cifra de 35 títulos con el conjunto 'culé'. El futbolista ganó diez Ligas de España, cuatro Champions League, ocho Supercopas de España, tres de Europa, siete Copas del Rey y tres Mundiales de Clubes con el cuadro catalán.