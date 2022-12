París al son del tango: el argentino Leandro Paredes es nuevo jugador del PSG

Con la llegada del volante ofensivo, el equipo parisino y su entrenador Thomas Tuchel ya tienen la pieza que necesitaban para reforzar el centro del campo en su asalto a la tan deseada Liga de Campeones.

Además, el anuncio este martes del fichaje del jugador formado en Boca Juniors, de 24 años, viene a poner un poco de luz a un panorama ensombrecido por la lesión de Neymar, pendiente aún de confirmación oficial del estado de su pie derecho, pero que a dos semanas del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, no parece que el brasileño vaya a estar disponible para Tuchel.

"Leandro combina la fuerza tradicional del fútbol argentino, una combatividad en todo momento y una gran calidad técnica. Va a aportar mucho a nuestro centro del campo", se felicitó el presidente catarí del PSG Nasser Al Khelaifi al anunciar el fichaje de Paredes, procedente del Zenit de San Petersburgo ruso.

El entrenador germano del PSG Thomas Tuchel también debe estar de enhorabuena: con la lesión de Marco Verrati, Adrien Rabiot apartado del primer equipo y Lassana Diarra que no cuenta para el alemán, el exentrenador del Borussia Dortmund había tenido que realizar diversas pruebas esta temporada para el mediocentro, como Julian Draxler, Dani Alves y Marquinhos.

- Técnico y buen pasador -

Unas pruebas más o menos exitosas en las competiciones domésticas o en la primera parte de la Champions, pero ahora que el torneo europeo por excelencia entra en su fase decisiva, el PSG tenía un evidente hándicap en la medular, en un puesto clave para hacer de nexo de unión entre el ataque y la defensa.

Muestra de su impaciencia fueron las declaraciones que hizo Tuchel el pasado domingo: "Esperamos a Leandro desde hace días, pero aún no está aquí (...). Todo el mundo me dice que 'está hecho', pero le busco por el vestuario y no está aquí. No sé qué pasa".

La llegada de Paredes, no obstante, no debe considerarse sólo un parche, ni por el precio de su traspaso (47 millones de euros según la prensa) ni por la duración del contrato (cuatro temporadas y media, hasta junio de 2023), pero tampoco hay que olvidarse que el argentino no era la primera opción del PSG.

Pero una vez que el holandés Frenkie de Jong anunció la semana pasada que jugará en el Barcelona y que el futuro a corto plazo de Neymar es incierto, la directiva parisina necesitaba dar un mensaje de tranquilidad, tanto al técnico y al vestuario, como a sus aficionados.

"Tras mis precedentes experiencias en Italia y en Rusia, tengo hoy esta magnífica oportunidad, no sólo para descubrir un nuevo campeonato, sino para vestir la camiseta de uno de los clubes más prestigiosos del mundo", declaró Paredes en las redes sociales del PSG, en las que posó con la camiseta de su nuevo equipo y el número 8.

