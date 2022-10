Partidos hoy 18 de octubre: programación y horarios por TV

EQUIPOS

HORA/CANAL



Colombia vs. México

6:00 am | FIFA Mundial Femenino Sub - 17 - Gol Caracol y GolCaracol.com



China vs. España

6:00 am | FIFA Mundial Femenino Sub - 17 - DIRECTV GO, DIRECTV Sports



Tanzania vs. Canadá

9:30 am | FIFA Mundial Femenino Sub - 17 - DIRECTV GO, DIRECTV Sports



Francia vs. Japón

9:30 am | FIFA Mundial Femenino Sub - 17 - DIRECTV GO, DIRECTV Sports



Brighton vs. Nottingham Forest

11:30 am | Premier League - Star+ ESPN 3



Sevilla FC vs. Valencia CF

12:00 pm | La Liga - Star+ ESPN 2



Getafe vs. Athletic Club

1:00 pm | La Liga - DIRECTV GO, DIRECTV Sports (610-619)



At. Madrid vs. Rayo Vallecano

2:00 pm | La Liga - DIRECTV GO, DIRECTV Sports (610-619)



Blackburn Rovers vs. Sunderland

2:00 pm | Championship - Star+



Crystal Palace vs. Wolves

2:15 pm | Premier League - Star+



CA Colón vs. Defensa y Justicia

2:30 pm | Primera División Argentina - Fanatiz AFA Play TyC Sports Internacional



Lanús vs. Racing Avellaneda

5:00 pm | Primera División Argentina - Fanatiz AFA Play Star+,



Barranquilla vs. Fortaleza

7:30 pm | Torneo BetPlay DIMAYOR - TV cerrada



Central Córdoba vs. Tigre

7:30 pm | Primera División Argentina - Fanatiz AFA Play Star+,