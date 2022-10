Partidos hoy 8 de octubre: programación y horarios por TV

Este sábado 8 de octubre el fútbol en el 'viejo continente' no para y con ello entra en acción una nueva jornada en las ligas de España, Francia, Inglaterra e Italia, con destacados compromisos entre ellos Milan vs. Juventus y Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich.

También continuará la nueva fecha en la liga del fútbol colombiano, la número 16, con dos partidos en juego, al igual que partidos definitivos de la Primera B.

Acá le presentamos la programación de los partidos de hoy sábado 8 de octubre televisados o por plataformas digitales en nuestro país.

Partidos, sábado 8 de octubre de 2022:

