Patrice Evra ‘destapó la olla’ que ocurrió con Francia en Sudáfrica 2010

Patrice Evra no dejó pasar detalle de lo ocurrido en la pelea entre Nicolás Anelka y Raymond Domenech en la Copa del Mundo que ganó España, en 2010.

"Domenech espera unos minutos antes de hablar y se dirige a él: "Nico, qué te he dicho. Deja de bajar para buscar el balón. Nico (Anelka) se está atando los cordones, ni está mirando, y dice: "Vete a la mierda con tu equipo, si ese es el problema, no juego". Él (Domenech) ni siquiera lo escuchó. Fue su ayudante. Yo interfiero. Todavía podemos calificarnos. Le dije: "Déjate de tonterías, necesitamos a Nico". Le dije a Nico que se volviera a poner las botas. Logro convencerlo, Nico se vuelve a poner los zapatos. Y él (Domenech) dice: "No, Gignac se está calentando, está muerto", sostuvo Evra en charla con 'RMC Sport'.

Esa razón produjo la salida del exdelantero del Chelsea del conjunto francés en plena competencia.

"Cuando vemos a Nico vestido de calle con su bolso... Lo soltaron como a un pedazo de mierda. Les dije a los muchachos que íbamos a tener una reunión para despedirnos de Nico. No era para protestar sino para despedirme de Anelka", añadió.

Lo que no supo nunca Patrice Evra es si hubo alguna decisión desde presidencia para sacar al exatacante, pero dio su versión de los hechos:

"No voy a decir que fue él (Sarkozy, expresidente de Francia), pero cuando Raymond dijo "viene de arriba"... Hay que preguntarle a Henry, es el único que habló con el Presidente. Chicos, esta es una historia política. No debemos mentirnos unos a otros", concluyó.