Paul Clement, amigo íntimo de Carlo Ancelotti, vuelve al Chelsea para ayudar a Frank Lampard

El Chelsea confirmó este jueves la incorporación de Frank Lampard como técnico interino hasta final de temporada y el inglés contará en su cuerpo técnico con Paul Clement, amigo íntimo de Carlo Ancelotti, con el que trabajó en el Chelsea, en el Paris Saint Germain, en el Bayern de Múnich y en el Real Madrid.

Clement comenzó a trabajar en el mundo del fútbol a principios de los 2000 con cargos en las categorías inferiores del Fulham, de donde pasó al Chelsea, con el que trabajó en la cantera y ayudando a entrenadores como José Mourinho y Luiz Felipe Scolari.

Pero su gran paso adelante y el momento que cambió su vida y su carrera deportiva se produjo con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de los 'Blues' en 2009.

"Cuando escuché que podía venir Carlo, pensé: "¿Cómo de increíble sería que alguien de su experiencia viniera a nuestro club y tuviera la oportunidad de mirar y aprender de él?", dijo Clement en una entrevista en The Coaches' Voice en 2010.

Como entrenador del filial, Clement dio por hecho que con la llegada de Ancelotti seguiría en ese puesto, pero, tras hacer la pretemporada con los ingleses en Estados Unidos, el italiano le convenció para que se quedara como asistente suyo.

"Le dije que lo mejor era que volviera a trabajar con el filial. Él me dijo "No, no. Lo mejor sería que vinieras y trabajaras para mí. Tendremos éxito y lo disfrutarás". Era imposible rechazar aquella oportunidad", aseguró.

Junto al italiano estuvo en el Chelsea hasta 2011 y forjó una amistad y una relación laboral que provocó que volvieran a trabajar juntos en el Paris Saint Germain y en el Real Madrid, en su primera etapa.

"Me acuerdo cuando Ancelotti me llamó: "El Real Madrid me ha contactado. Hay una posibilidad de que vayamos allí". Sus palabras revolotearon en el aire, quería cogerlas para ver si eran reales. Era como un sueño. Era el sueño".

En estos años junto a Ancelotti, Clement ganó una Premier League, una FA Cup, una Ligue 1, la Champions League, una Copa del Rey, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

"Una cosa me impresionó especialmente de Carlo, tanto en el Chelsea como después. Llegó con casi 50 años a Inglaterra y casi no sabía inglés, porque había pasado la gran parte de su carrera en Italia. Aprendió inglés, francés y español, además de alemán, todo con 50 años. Estudiaba en las tardes o después de los entrenamientos con un profesor. Estaba muy determinado a mejorar porque sabía lo importante que era la comunicación siendo entrenador".

Tras un breve paso como técnico titular del Derby County, donde solo duró 19 partidos, y tras ser asistente de Gareth Southgate en la sub 21 de Inglatera, Clement se volvió a reunir con Ancelotti en el Bayern de Múnich, donde ganaron una Supercopa de Alemania en los siete meses que estuvieron juntos, antes de que Clement se marchara para dirigir al Swansea City.

Estuvo menos de un año con los galeses, después pasó al Reading, donde dirigió desde marzo hasta diciembre de 2018 y, tras año y medio, sin trabajo, fue contratado por el Círculo de Brujas, donde estuvo ocho meses.

Con la llegada de Frank Lampard al Everton en enero de 2022, tras el despido de Rafa Benítez, el exjugador del Chelsea, que conocía a Clement de su época en Stamford Bridge, contrató a Clement como asistente y estuvieron juntos hasta que Lampard fue despedido a principios de este año.

Ahora que Lampard vuelve al Chelsea, contará en su 'staff' técnico con Ashley Cole, una leyenda de la Premier League, y también con Clement, uno de los que mejor conoce a Ancelotti, con el punto de mira en esa eliminatoria de cuartos de final contra el Real Madrid que da comienzo el próximo miércoles.

"Como entrenador y como táctico, me ha enseñado millones de cosas, pero igual de importante es lo que me ha enseñado como persona. Es un hombre que hace sentirse a los jugadores cómodos y así saca lo mejor de ellos. Tras trabajar tantos años con él, me preguntan muchos veces que cómo le describiría como entrenador. Lo mejor que puedo decir es que si fuera jugador, me hubiera encantado que me entrenara. Es, de largo, la mayor influencia de mi carrera", manifestó Clement.