Paulo Autuori, a trabajar de nuevo: fue anunciado como técnico de Cruzeiro

Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro.



Campeão da Libertadores de 1997 como treinador do Clube, Autuori será o responsável pela gestão e evolução da metodologia de futebol do Cruzeiro, com abrangência em todas as equipes das categorias de base, futebol feminino e o… pic.twitter.com/Azi7PdIOhQ