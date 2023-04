Paulo Dybala, exjugador de la Juventus: “Le dije a Cristiano Ronaldo que lo odiaba”

Paulo Dybala ha estado viviendo en la capital italiana por casi un año, tras su fichaje por la Roma. Durante este tiempo, el jugador argentino se ha adaptado perfectamente al esquema de José Mourinho. Con su habilidad en el campo, ha demostrado ser un líder y un jugador muy importante para el equipo, dando actuaciones destacadas como bien se demostró en los cuartos de final de la Europa League frente al Feyenoord.

Sin embargo, la 'Joya' también pasó por la Juventus de Turín, en donde tuvo la oportunidad de compartir con Cristiano Ronaldo. En entrevista para 'Scacco Capitale' pudo hablar de cómo era su relación con el portugués tanto en cancha, como fuera de ella. “Fueron tres buenos años con Cristiano Ronaldo, el equipo era muy fuerte y nos dio algo más”, aseveró el argentino.

Sin embargo, no todo fue 'color de rosa' y aseguró que dada la rivalidad entre 'el bicho' y Lionel Messi, desde chico tuvo cierto 'odio' por Cristiano Ronaldo. “En Argentina se siente profundamente la rivalidad entre Messi y Cristiano. Obviamente de niño siempre he estado del lado de Messi. Una vez íbamos a jugar un juego, yo estaba en la parte trasera del avión y él estaba sentado en la parte delantera. En un momento del vuelo se me acercó para hablar de fútbol y muchas cosas más, hablamos de nuestra vida en general y en un momento le dije ‘prácticamente te odiaba de niño’. Nos reímos de esto: siempre ha habido una buena relación entre nosotros”, añadió Dybala.

Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala fueron dos de los principales estandartes ofensivos de la Juventus en su etapa como jugadores 'bianconeros'.

El argentino logró anotar en 115 ocasiones defendiendo los colores de la 'Vecchia Signora' y asistió 48 veces. Mientras que 'el comandante' anotó 101 goles y repartió 22 asistencias.

Ahora, ambos defienden colores diferentes. Cristiano está viviendo una nueva aventura en Arabia Saudita con su nuevo equipo, el Al-Nassr. En el equipo árabe ha podido disputar 14 partidos y ser participe de 13 goles. Mientras que el argentino Dybala ahora vive un buen presente con la Roma en donde ha podido participar en más de 20 goles en 34 partidos disputados.

Sin embargo, la 'joya' salió lesionado en su última fecha por Serie A contra el Atalanta, de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, tras una patada de José Luis Palomino, su compatriota que defiende los colores del club de Bérgamo.