Pelé y el recuerdo que dejó en una visita a El Campín: “Era muy humilde y me dio un abrazo”

Este martes 3 de enero de 2023 se dio el último adiós a Pelé, quien fue enterrado en su natal Brasil , en una ceremonia para sus familiares y amigos. Sin embargo, su legado será eterno y en vida siempre dio mucha alegría adentro y afueras de las canchas, mientras estuvo activo y también tras retirarse.

Y entre tantas historias que hay con ‘O Rei’, hay una que se dio en el estadio El Campín, en Bogotá, exactamente un 17 de enero de 2010, cuando la leyenda del fútbol estuvo de visita y fue homenajeado en el escenario deportivo, en el que se disputó un clásico entre Santa Fe y Millonarios, con varios juveniles.

Pelé en El Campín, en el 2010 - Foto: Colprensa

Y en ese compromiso estuvo Julio Neira, quien nunca olvidará esa fecha porque ese día debutó como profesional y de paso conoció a Pelé, quien le entregó el premio al mejor jugador del elenco ‘cardenal’ y le dio algunas palabras que no olvidará.

Por eso, en charla con GolCaracol.com, Neira, quien ahora ejerce como entrenador y como formador en un club en Bogotá, contó la historia de cuando por unos minutos estuvo con el ‘Rey’, quien le dio un abrazo y le dijo algo que siempre quedará en su corazón.

¿Quién es Julio Neira?

“Tuve la oportunidad de jugar fútbol ahí en Santa Fe, Juventud Soacha, Juventud Girardot, luego me fui a Argentina, tuve una lesión (ligamento cruzado), me hice la cirugía, volví a retomar y cuando regresé a aquí para estar nuevamente en Bogotá FC, me rompo el cruzado y me puse a estudiar entrenamiento deportivo y ahora soy entrenador de fútbol, soy formador, tengo un club. Casualmente, se llama Fútbol Club Rey, soy el presidente y director deportivo y participamos acá en Bogotá en torneos importantes”

¿Cómo fue qué lo convocaron para ese clásico que fue un homenaje a Pelé?

“Yo llegué a Santa Fe a los 16 años, gracias al apoyo del argentino Jorge 'El Turco' Amado, que jugó en Santa Fe, Millonarios y para la Selección Colombia, él me recomienda, yo estaba en Fortaleza. Ahí arrancó el proceso con Santa Fe y tuve la suerte de ser llamado a ese partido, como debut profesional, cuando justo viene Pelé a Colombia. Yo me encontraba de vacaciones y me llamaron a decirme que había sido seleccionado, viajé a Bogotá y tuve la oportunidad de jugar esa vez. Después me hacen contrato, y en ese momento el equipo 'cardenal' tenía la filial que se llamaba "Juventud Soacha" y empiezo a jugar ahí”.

¿Qué recuerda de su encuentro con el brasileño?

“Eran dos momentos importantísimos en mi vida: uno el debutar y dos, conocer a uno de los mejores jugadores de la historia, por más que uno diga "estoy concentrado en el partido" eso también lo tiene uno en la cabeza. Entonces, eso estaba ahí y cuando yo veo que Pelé entra a la cancha y empieza a saludar uno a uno a los jugadores en los actos protocolares, era una oportunidad muy difícil que se presentará, entonces era como aprovechar ese momento de conocerlo. Luego, termina el partido, perdimos 2-1, creo que logré destacarme en la cancha y ser elegido el mejor jugador, obviamente uno termina enojado por el resultado, pero me llamaron para avisarme que fui elegido junto a otro chico de Millonarios por ser el mejor del partido y que me iban a dar el premio, y ¿quién me iba a dar el premio? ¡Pelé! Eso fue impresionante, increíble, entonces yo me acerqué, lo vi, me entregó el premio, me tocó la cabeza, los cachetes... En lo poquito que pude disfrutar con Pelé, me di cuenta que era muy humilde”.

¿Qué le dijo cuando le entregó el premio al mejor jugador de Santa Fe?

“En ese momento, me dio el premio, me abrazó y me dijo unas palabras que nunca se me van a olvidar: "tienes una zurda prodigiosa y yo sé que vas a hacer cosas grandes en el fútbol", así me lo dijo, quizá no fue para estar muchos años como futbolista pero sí estar en esta bonita y hermosa etapa como formador, entrenador y gracias a Dios sigo viviendo del fútbol que es lo que siempre quise. De pronto no como jugador, pero ahora como entrenador, entonces, digamos que sus palabras fueron ciertas porque ser entrenador no deja de estar vinculado al fútbol”.

¿Le dio duro la muerte del futbolista brasileño?

“Pelé es igual a fútbol. Desde que uno es niño, siempre veía a esos ídolos o superhéroes, yo no era tanto de Superman o Spiderman, era más de Pelé, Maradona, eran nuestros héroes y yo creo que eso nunca se va a terminar. Respecto a su fallecimiento, a uno le da una tristeza o luto deportivo, que nos da a todos los futbolistas, exfutbolistas y estamos en este medio, pero para mí, él va a ser eterno. Lo que él hizo en el fútbol va a seguir generación tras generación, motivando a los chicos a poder lograr su sueño de ser futbolista, creo que nunca se va a olvidar y siempre va a estar ahí. Va a ser eterno para todos los que estamos en el fútbol”.