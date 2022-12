No, gracias.

¿Penalti o no? ‘Cucho’ Hernández fue derribado en el área, pero el juez no pitó nada Apenas empezado el segundo tiempo, a los 48 minutos, Colombia tuvo una acción discutida en la que Juan Camilo Hernández fue contactado y derribado, con fuerza, en el área grande por Ciss Amadou, sin embargo, no se decretó nada.