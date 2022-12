“Pep Guardiola estuvo en Dorados para ganar en lo intelectual y exprimir el conocimiento de Lillo”

Pep Guardiola consiguió un nuevo título en su exitosa carrera como entrenador, esta vez la Premier League con el Manchester City, y alguien que lo conoció en su etapa como futbolista y supo entenderlo como persona contó varias anécdotas de lo que es el estratega español.

Pep Guardiola: “Esta ha sido una temporada y un título como ningún otro, la más difícil”

Se trata de Andrés Orozco, exjugador y ahora técnico colombiano, quien coincidió en el plantel de Dorados de Sinaloa, por allá en 2006: “Efectivamente con Pep tuve la posibilidad de compartir camerino, siendo Juan Manuel Lillo entrenador en Dorados de Sinaloa”.

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el antioqueño contó cómo era Guardiola en ese momento y de la importancia de Juan Manuel Lillo en la carrera del actual timonel del Manchester City.

*Su inesperada llegada a Dorados de Sinaloa

“Yo quisiera decir que muchos conocen lo que es Pep entrenador, nosotros los que lo conocimos del fútbol lo conocimos como jugador, en ese momento a México llegó una insignia del fútbol mundial, había ganado mucho, pero él llegó a aprender del profe Juan Manuel Lillo, yo recuerdo que fue tanto el día a día, anécdotas con el profe Lillo, ‘chupándole la sangre’ y escuchando todo”.

*Siempre tuvo en mente ser entrenador

“Pep nos comentó que terminaba ese semestre con Dorados y se iba a graduar como técnico UEFA y pues miramos todo lo que ha pasado, luego de lograr tantos títulos es de esas personas que respira fútbol, que genera otra ideología para ver el fútbol para los nuevos entrenadores. Él invirtió no solo plata, sino tiempo para capacitarse y ya con conceptos comenzó su vida y eso fue lo que lo llevó a ser uno de los técnicos más respetados en la historia”.

*La importancia de Juan Manuel Lillo en Guardiola

“Yo me siento halagado de que todavía después de tantos años de compartir con Pep jugador, de que esos aprendizajes estén, primero de persona, él allá no fue por plata, sino es la intención de ganar en lo intelectual, de exprimir y conocer a una persona como Lillo, de mantener un debate abierto con el ‘Loco’ Abreu”.

*Su contacto con Juan Manuel Lillo y Pep Guardiola

“Yo en estos días hable con el profe Lillo, con el cual tengo comunicación, con Pep tuve comunicación por ahí hasta 2008 y 2009, a mí me gusta tener amistades pero tengo a veces como vergüenza con personas que están a otro nivel, como Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, y nos vemos en vacaciones y me critican lo mismo, que porqué no los llamo, sino que siento que están en otro nivel y no quiero incomodar”