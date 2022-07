Pep Guardiola, qué sinceridad: habló de una posible llegada de Neymar al City

Dentro de las figuras del fútbol mundial que aún tiene en interrogante lo que será su futuro para la próxima temporada se encuentra el brasileño Neymar, a quien le buscan la salida de las filas del PSG, aduciendo que se debe bajar el costo económico de la plantilla mensualmente, algo que sorprendió a más de un seguidor del conjunto parisino, equipo que está acostumbrado a romper el mercado de fichajes año tras año.

En ese orden de ideas, casi que a diario se viene hablando de diferentes posibilidades para el famoso brasileño, que hasta ahora no se ha preocupado por las diferentes versiones. El último trascendido indicó que 'Ney' sonaba para irse al Manchester City, levantando expectativas.

Sin embargo, ante ese tema el que salió a pronunciarse fue Pep Guardiola, el flamante entrenador del equipo de la Premier League de Inglaterra. Esto ante las informaciones emitidas por 'Le Parisien' en las últimas horas y que le están dando la vuelta al mundo en estos momentos, por la importancia de tal noticia.

Así sobre el caso Neymar, Guardiola indicó que "esto no es verdad. Su información no se ajusta a la realidad, no es cierta. Cada verano se anuncia que el Manchester City va a comprar a 150 jugadores".

De esa forma queda desvirtuada una especulación más con Neymar como actor principal, como quiera que su fama es internacional y ahora se espera si finalmente seguirá en el balompié francés o cambiará de camiseta para el curso 2022/2023. Noticia que tiene en vilo a los hinchas franceses.

Triunfo de PSG en su gira en Japón

Pese a los rumores de prensa, Neymar hizo parte de la nómina de PSG, que superó 2-1 al Kawasaki F, en el Estadio Olímpico de Tokio ante 64.922 espectadores. El brasileño jugó los primeros 45 minutos y fue reemplazado por Sarabia.