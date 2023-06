Pep Guardiola teme por una posible partida de Bernardo Silva: "Deseo que no se vaya, pero no lo sé"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, deseó que Bernardo Silva no se marche del club, pero dijo desconocer el futuro del jugador portugués.

Bernardo, que hizo una extraordinaria eliminatoria contra el Real Madrid en la Liga de Campeones y que esta temporada ha jugado más de 50 partidos y participado en quince goles, aún tiene contrato con los 'Sky Blues' hasta 2025, pero lleva varios mercados de fichajes coqueteando con una salida.

"Aún tiene dos partidos por delante, la FA Cup y la Champions League. Espero que no se vaya. Deseo que no se vaya, pero no lo sé", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa antes de medirse al Manchester United en la final de la FA Cup.

Bernardo llegó al City en el verano de 2017 y desde entonces ha sido uno de los jugadores más importantes para Guardiola. El portugués ha ganado, entre otros títulos, cinco Premier League y está a las puertas de conquistar el segundo triplete de la historia del fútbol inglés, tras el que logró el Manchester United en 1999.

Justamente, frente a los 'red devils', su clásico rival, los 'ciudadanos' buscarán el doblete en materia de títulos, en la presente temporada, eso sí, de la mano de su arquero suplente, así como lo manifestó el mismo estratega español en rueda de prensa.

"Va a jugar Ortea. Siempre ha sido así conmigo, en el Barcelona y en Múnich. El portero que juega en la copa, juega la final", aseguró Guardiola en conferencia.

De este modo, el Pep continuará con su tradición de alinear al portero que ha jugado el resto de partidos de copa, aunque sea el suplente, en lugar de al titular en las otras competiciones. Es decir, Ederson Moraes.

El técnico español ya hizo esto en el Barcelona, con Pinto, y en el Bayern de Múnich, con Manuel Neuer, que el titular en las dos finales de copa que alcanzó con los muniqueses.

Ortega, alemán de 30 años, ha jugado esta temporada tres partidos de Premier, dos de Champions League, cinco de FA Cup y tres de Copa de la Liga. En estos trece encuentros ha recibido seis goles y ha dejado su puerta a cero en nueve ocasiones.