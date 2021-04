“Pep Guardiola y Juan Manuel Lillo me hinchaban las 'pelotas', pero empecé a escucharlos”

El popular Sebastián Abreu, concedió una entrevista, en la cual reveló un aspecto de su carrera, cuando en el 2005 en su paso por el Dorados de Sinaloa, uno de los tantos equipos, coincidió con Pep Guardiola y Juan Manuel Lillo.

“La Juventus no enciende, a pesar del gran trabajo de Juan Guillermo Cuadrado”

En esta ocasión, en el equipo mexicano, tuvo como compañero en la cancha a Pep y cómo entrenador a Lillo. En la entrevista reveló la primera impresión que tuvo con ambos españoles.

"Empezaron a decirme que estaba perdiendo segundos. Me hinchaban las pelotas con eso, y yo, que soy caprichoso, reacio, testarudo, y además, hacía goles, pensaba…‘estos que me joden con que estoy perdiendo segundos, si sigo haciendo goles" expresó 'El loco' al diario 'AS'.

Asimismo el delantero uruguayo agregó, "En un momento me saqué ese casco, el de ser una persona que no entendía quiénes me estaban hablando, de ver que tenían un camino, un aprendizaje mucho mejor y mayor, y empecé a escucharlos".

Juan Guillermo Cuadrado, siempre reconocido: hasta cuando pierde Juventus se habla de él

Publicidad

Por último, comentó como esto le ayudó en su carrera goleadora, "cuando me destrabé mentalmente y acepté las indicaciones de los dos, nos empezamos a quedar en los entrenamientos...me fueron mostrando partidos oficiales donde naturalmente estaba haciendo movimientos y acciones productivas para el equipo, para mí, y lo incorporé a mi forma de jugar y me dio mucho rédito”.