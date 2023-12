Pep Guardiola y su gran fanatismo por la "esencia y el respeto por el balón" del fútbol Brasileño

El técnico del Manchester City , Pep Guardiola , mostró su admiración por el fútbol brasileño, este jueves, víspera de enfrentarse a Fluminense en la final del Mundial de Clubes, por cuya "esencia" mostró un "enorme respeto".

"Me encanta. Me encanta cómo se asocian, el respeto por el balón, me encanta. Sé perfectamente cómo es el equipo contra el que vamos a jugar, un enorme respeto por la esencia de Brasil", afirmó Guardiola en la conferencia de prensa previa al partido desde la sala de prensa del estadio King Abdullah Sports City.

"Cuando era niño escuchaba de boca de mi padre los éxitos de Brasil con las diferentes generaciones, muchos pases, despacio y rápido, cómo manejan los dos ritmos, lo he visto durante muchos años", añadió Guardiola, que está a las puertas de conquistar su cuarto Mundial de Clubes , tras los dos logrados con el FC Barcelona, más otro con el Bayern Múnich, una experiencia que no le hace sentir menos nervios.

"La emoción está ahí, se trata de cómo uno la gestiona, de cuánto tiempo se mantiene en tu cabeza, ése es el gran reto de las finales (...) Soy consiente de que competir contra los equipos sudamericanos es muy difícil".

Publicidad

El Manchester City buscará el viernes cerrar un 2023 histórico en el que ya ha cosechado cuatro títulos; Liga de Campeones, Premier League, Supercopa de Europa y Copa inglesa. "Sería la culminación de lo que hicimos la temporada pasada (...) Sería uno de los mayores logros".

'Imponer juego posicional'

Manchester City se clasificó para la final del Mundial de Clubes Foto: AFP

Pero para ello, los 'Citizens' enfrentan al último obstáculo que supone Fluminense, del que el técnico catalán destacó "la experiencia de Felpe (Melo), Marcelo, el arquero (Fábio), ellos pueden controlar las emociones a la perfección y tienen talento".

Publicidad

"Cano es un delantero que tiene el gol siempre en la cabeza. Juegan con el estilo típico brasileño de los años 70, 80, y principios de los 90, como cuando Brasil ganó el Mundial 1994".

"Por la forma que tienen de jugar, demanda mucho esfuerzo, aceptar que jugamos contra un equipo con un estilo con el que no nos hemos enfrentado nunca, no es posicional, se mueven mucho, así que tenemos que imponer nuestro ritmo y nuestro juego posicional todo lo posible", analizó.

Con la conferencia de prensa apenas unas horas después del anuncio por parte de la justicia europea por la que estimó que la prohibición de la Superliga europea fue contraria a derecho, Guardiola optó por mantenerse prudente: "No voy a comentar eso horas antes de jugar la final del Mundial de Clubes. Hay tiempo para reflexionar, y los abogados y los clubes decidirán lo que hay que hacer".