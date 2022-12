“Perú lo dio todo, todavía tenemos chances de clasificar”: Ricardo Gareca

El técnico de la selección ‘inca’ resaltó este jueves la entrega de sus jugadores para remontar e igualar 2-2 con Venezuela, y afirmó que su equipo no está eliminado en la carrera por un cupo al mundial 2018.

"Me hubiese gustado ganar el partido, que nos daría mejores posibilidades (de pelear por plazas mundialistas). Vinimos a eso, lamentablemente no pudimos ganar, pero me queda la sensación de que el equipo dio todo", dijo Gareca en la rueda de prensa posterior al choque en el estadio Monumental de Maturín (este).

Pese a ello, el timonel aseguró que "tenemos chances todavía" y puso la mira en el compromiso del próximo martes, cuando los suyos recibirán en Lima a Uruguay.

Perú suma 15 puntos en 13 fechas y ocupa el octavo puesto de la tabla.

"Tenemos cuatro días para analizar el partido (ante los celestes) y saldremos con la determinación que necesitamos para ganar", aseveró Gareca.

Sobre la reacción de los peruanos en la segunda mitad, respondiendo con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero a las dianas vinotinto de Mikel Villanueva y Rómulo Otero, el seleccionador aseguró que el vestuario siempre mantuvo la confianza.

"Un 2-0 abajo no lo esperábamos, pero (...) vi (a los futbolistas) enteros, con convencimiento. Todos estábamos convencidos de que, más allá del panorama adverso que se presentó en el entretiempo, podíamos darle vuelta al partido e inclusive ganarlo", expresó.

Gareca reconoció que a Perú le costó meterse en el encuentro, si bien consideró que "fue mérito de Venezuela", porque hizo un "mejor" primer tiempo.