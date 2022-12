Perú quiere seguir en alza y Ecuador no puede perder la rueda en la Eliminatoria

En un duelo decisivo, los dirigidos por Ricardo Gareca quieren demostrar que tienen posibilidades de ir al Mundial Rusia 2018. Ecuador, por su parte, quiere ganar después de la derrota frente a Brasil.

Perú buscará romper el maleficio de no ganar contra Ecuador en el partido del martes en la altura de Quito, por la fecha 16 de la clasificatoria suramericana para el Mundial Rusia-2018.

La selección peruana, dirigida por el argentino Ricardo Gareca, nunca ha podido sacar una victoria en una difícil plaza como es la ciudad de Quito a 2.850 metros de altitud.



En las Eliminatorias, Perú solo ha podido rescatar dos empates y el resto fueron derrotas, alguna de ellas por goleada. La última vez que Perú empató en Quito fue en la clasificatoria al Mundial de Alemania 2006, cuando igualó 0-0.

"A Quito vamos a ir con la esperanza de ganar y si no se puede robar lo máximo posible de puntos", dijo al canal de televisión ‘Movistar Deportes’, Jefferson Farfán, del Lokomotiv de Rusia.

"No me preocupa la altura, ya he jugado ahí. En estas finales, lo que más te preocupa no es la altura sino sacar los tres puntos", indicó confiado el delantero de 32 años.

El técnico Gareca realizó el lunes su último entrenamiento en Lima antes de viajar a Quito, por la tarde.

En las prácticas se priorizaron jugadas con pelotas paradas liderados por el goleador Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil), Christian Cueva (Sao Paulo, Brasil) y Farfán.

El 'Depredador' Guerrero regresa para este partido tras cumplir una fecha de suspensión.

Gareca convocó de emergencia el domingo al portero Diego Penny (Melgar), en lugar de Leao Butrón quien a su vez había sido llamado a la selección de urgencia tras la lesión del titular Pedro Gallese.

Carlos Cáceda, del Universitario de Deportes se perfila como titular para tapar con el 'tri'.

El mediocampista Pedro Aquino quedó descartado por acumulación de tarjetas amarillas.

"Ante Ecuador será muy complicado como todos los partidos de Eliminatorias. Tenemos que en pensar positivo para así sumar y seguir con este sueño que todos los peruanos anhelamos", dijo al diario deportivo ‘Depor’, el golero Diego Penny.

Culminada la decimoquinta fecha, la escuadra inca suma 21 puntos y trepó al sexto lugar en una tabla que lidera la clasificada Brasil con 36 unidades.

Los peruanos están a dos puntos de la zona de repechaje, que ocupa Argentina con 23. Perú no va a un Mundial desde España-1982.

Desde las Eliminatorias suramericanas a Francia 1998, la selección peruana no sumaba más de 20 puntos.