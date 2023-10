No, gracias.

Pese a la incógnita si juega Lionel Messi o no, se espera lleno total para el Fire vs. Inter Miami Este miércoles, el Chicago Fire recibirá al Inter Miami en una nueva jornada de la MLS. Aún se desconoce la presencia de Lionel Messi en el conjunto 'rosa', no obstante, el Soldier Field estará a reventar.