"Phillippe Coutinho no era feliz en Barcelona, pero su calidad sigue ahí y confío plenamente en él"

Steven Gerrard, técnico del Aston Villa, aseguró que Philippe Coutinho no era feliz en Barcelona y que, aunque ahora no está a su mejor nivel, confían en que lo conseguiría.

Coutinho llegó en enero de este año al Villa como cedido, para más tarde en verano quedarse de forma permanente a cambio de 20 millones de euros. Después de seis meses bastante buenos en Villa Park, el brasileño no ha estado a la altura esta temporada y en los once partidos que ha disputado no ha marcado ni asistido.

Publicidad

"Decidimos fichar a Phillippe, se podía ver que no era feliz en Barcelona. Con la edad y el talento que tiene, confío plenamente en él. Los números dicen que no está a su mejor nivel, pero le daremos todo el apoyo que necesite", dijo Gerrard, que tiene al Villa en décimo quinta posición en la Premier League.

"Está trabajando y lo está intentando, como el equipo. Quizás solo necesite un poco de suerte, pero no ha perdido ni el talento ni la clase. Cuando llegó lo hizo muy bien. Su calidad sigue ahí, mi opinión sobre él no va a cambiar"

El paso de Coutinho por Barcelona

El jugador brasileño llegó a Barcelona FC en enero de 2018, luego de un exitoso paso a nivel personal por Inglaterra, con el Liverpool, donde completó 28 partidos jugados en total, entre Premier League, Champions League, EFL Cup y Europa League.

Publicidad

Coutinho completó 40 goles y 25 asistencias, con la camisa de los de ‘Anfield’, desde la temporada de 2014/15, hasta la mitad de 2017/18, cuando arribó a España.

Con los ‘culés’ disputó tres temporadas y media, donde pudo jugar 106 partidos entre Supercopa de España, Copa del Rey, Liga de Campeones y en la liga loca. En total fueron 14 anotaciones y 11 pases de gol, durante su estadía por el balompié ibérico, que no terminó de la mejor manera.

Publicidad

Con su llegada a Inglaterra nuevamente, en la temporada pasada; esta vez con Aston Villa, Phillippe retomó su nivel y volvió a ser protagonista. Con el conjunto de Gerrard llegó a los 5 goles y 3 asistencias en la campaña anterior, que lo destacó como uno de los jugadores importantes del proyecto, en la presente Premier League, donde aún no ha podido abrir su cuenta goleadora.