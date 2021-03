¡Pobre, Keylor Navas! "no hablaba, tenía mal humor y tomaba pastas para dormir"

En Costa Rica prosiguió el caso judicial del proceso en el que los futbolistas Celso Borges, Keylor Navas y Bryan Ruiz denunciaron a antiguos dirigentes de la Federación de fútbol de ese país, que afirmaron que ellos amenazaron con perder partidos, en caso de no destituir del cargo de seleccionador nacional a Jorge Luis Pinto, tras el Mundial de 2014.

Y en las últimas horas se conocieron apartes de la declaración de Andrea Salas, la esposa de Navas, quien relató los momentos complicados que vivió en su hogar ante dichas acusaciones.

Jorge Luis Pinto y sus verdades en Costa Rica: "con Keylor Navas casi no hablaba"

"Keylor pasó por una depresión. Sentía mucha frustración e impotencia. Estaba de un humor completamente diferente, no podía dormir. Tenía que tomar pastillas, casi no hablaba. No era una depresión diagnosticada. Estaba triste, y todavía se siente afectado por lo sucedido porque su dignidad se vio comprometida", dijo la mujer.

Mientras tanto, el actual arquero de PSG y en el pasado integrante de la nómina de Real Madrid también aseguró que "es muy malo que la imagen de una persona se vea afectada por algo así".

infoCarlos Bacca y su polémico trino de Nacional vs. Junior: "Todos tenemos derecho a opinar y eso hice"

Publicidad

En el proceso también declaró el profesor Pinto, quien reveló detalles de su paso por la Selección de Costa Rica y dejó en claro que poco tenía contacto con Keylor Navas.