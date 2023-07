“Por el bien del PSG creo que ha llegado el momento que Kylian Mbappé se vaya”

Kylian Mbappé una vez más es el protagonista de una ‘novela’ en el fútbol europeo, esta vez por los conflictos que hay entre el PSG y él, porque no quiso renovar y podría irse libre la próxima temporada.

Por eso, Leonardo, quien era el director deportivo del club francés hasta hace algunos meses, dio una entrevista en la que dio su punto de vista sobre este tema que involucra al astro.

“Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento para que Kylian Mbappé se vaya, pase lo que pase. El París-Saint-Germain existía antes que él y existirá después de él”, dijo contundentemente para ‘L’Equipe’.

Luego, Leonardo puso como ejemplo la Champions League, certamen internacional que no ha podido ganar nunca el equipo parisino, a pesar de tener a una figura como el atacante francés.

Publicidad

“Mbappé lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League, ninguno de los cuales contaba con él en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él”, añadió de forma clara el exdirector deportivo del PSG.

Además, Leonardo señaló que la estrella francesa piensa mucho en lo individual y por eso tampoco ha comandado el equipo a ganar títulos más importantes.

“Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor”, cerró el exempleado del PSG.

Kylian Mbappé, jugador del PSG - AFP

Publicidad

Lo cierto es que Kylian también ha salido a hablar, ha mostrado su descontento con la postura del París Saint Germain, de que quieren venderlo, si no renueva en las próximas semanas.

Por el momento, Mbappé se encuentra en vacaciones, y de hecho se le vio el sábado en Camerún, conociendo el país natal de su padre, donde tuvo que ser fuertemente custodiado por soldados con buenas armas y hasta un camión militar blindado.

Lo único cierto es que en caso de que el atacante francés salga del PSG, los únicos equipos que han mostrado interés son en primer lugar el Real Madrid, de España, y ya un poco más informal el Liverpool, de Inglaterra.