¿Por qué Luis Suárez no llegó a River Plate y Miguel Borja sí? Atentos a lo que dijo Francescoli

Una de las 'novelas' más grandes en el mercado de transferencias del fútbol sudamericano lo protagonizaron River Plate, Luis Suárez y Miguel Borja; finalmente, solamente el colombiano logró llegar a la escuadra argentina y ya debutó y hasta hizo un gol y dio dos asistencias.

Sin embargo, el tema del atacante uruguayo seguía siendo una incógnita en la afición de los 'riverplatenses', que soñaban con tener este refuerzo de categoría mundial y que venía procedente de Atlético de Madrid, uno de los equipos más importantes en el planeta.

Por esa razón, Enzo Francescoli, uno de los futbolistas más históricos de River Plate y actual directivo del club argentino, salió a revelar por qué no el fichaje no se terminó concretando y las razones que tuvo el jugador para no firmar con los de la 'banda cruzada'.

"Decidió volver al club en donde empezó, no es hincha de River ni debutó. Estará activo hasta el Mundial. El arreglo era que venía si pasábamos a cuartos", expresó en charla con 'DireTV Sports'.

Además, en el conjunto de Buenos Aires sabían que el delantero debe recuperarse de una dura lesión en su rodilla, por lo que no estaría disponible de inmediato para Marcelo Gallardo en su onceno titular y, justamente, eso era lo que buscaban para reemplazar de una a Julián Álvarez.

"Aunque hubiera venido el primer día que lo llamé, no habría podido jugar por una intervención en la rodilla", añadió Francescoli.

Más allá de eso, Enzo le mandó un caluroso mensaje al 'pistolero', que ahora jugará con Nacional de Uruguay, equipo que lo vio nacer como futbolista profesional y al que quiere llevar a lo más alto en nuestro continente.

"Le deseo lo mejor y que le vaya bien con La Celeste. Actuó con el corazón a su casa. No sucedió en la Copa con River y tuvo la oportunidad en su país", puntualizó.