Premios The Best: Emiliano 'Dibu' Martínez fue elegido como el mejor arquero del 2022 Por encima del belga Thibaut Courtois y el marroquí Yassine Bono, Emiliano 'Dibu' Martínez se llevó el Premio The Best al mejor arquero, después de coronarse campeón de la Copa del Mundo 2022.