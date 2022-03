Presidente de la Serie A habló sobre el 'fracaso', por la ausencia de Italia en la Copa del Mundo

El presidente de la Serie A, Lorenzo Casini, declaró que el "fracaso" de la selección de Italia de no ir al Mundial por segunda vez consecutiva es el de todo el fútbol italiano y consideró que "debe llevar a todos a una seria reflexión y a un profundo cambio de sistema".

El recientemente nombrado presidente la liga de fútbol italiano mira al futuro tras la catástrofe de la 'Azzurra' y cree que hay que aprovechar el momento para cambiar las bases del fútbol italiano.

"La falta de clasificación para la fase final del Mundial es un fracaso para todo el fútbol italiano que debe llevar a todos a una seria reflexión y a un cambio profundo de nuestro sistema", dijo Casini en declaraciones recogidas por los medios de comunicación.

En la misma línea se mueve el entrenador italiano Arrigo Sacchi, que aseguró que no toda la culpa es de los jugadores, sino de las bases de un fútbol que calificó como "atrasado" y que "no tiene ideas nuevas".

"No ganamos nada en Europa desde 2010, tras la Champions del Inter de Mourinho. La selección nacional en la Eurocopa fue una maravillosa excepción a la que todos debemos estar agradecidos porque nos dio un trofeo ganado con mérito y buen juego. Seguimos comprando extranjeros para nuestros clubes, e incluso los sectores juveniles están llenos de chicos del extranjero", explicó Sacchi en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

"Espero que no pretenda solucionarlo todo echando al entrenador. El problema es más grave, mucho más grave. El fútbol italiano sufre de atraso cultural, no hay ideas nuevas. Otras naciones están evolucionando y nosotros nos hemos quedado en 60 años. Lo diré claramente: los jugadores y el entrenador son los menos culpables de esta situación. Aquí el problema es 'institucional'", añadió el exentrenador 'rossoneri'.

Los 'tifosi' italianos no dan crédito a lo sucedido ayer contra Macedonia del Norte (0-1) en Palermo (Italia, sur), pero también critican el campeonato doméstico y creen que es una de las razones de la eliminación.

"En este momento el campeonato italiano es bastante pesado. La derrota ha sido justa por cómo se jugó el partido ayer por la noche por cómo hemos afrontado la clasificación.El resultado es justísimo en mi opinión", declaró a EFE Doménico, un aficionado italiano.

"No creo que Mancini se deba ir porque no hay nadie mejor. Ha seguido el equipo desde los europeos y sí, es verdad que es la segunda vez que no participamos en el mundial pero siempre seremos Campeones de Europa".

Sin embargo, no todos opinan igual: "Es una vergüenza para el equipo italiano porque para un equipo que vienen de la victoria en el europeo saltarse el mundial es un desánimo para el fútbol italiano", sentenció Leonardo, otro italiano dolido por la eliminación.