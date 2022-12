Presidente de Talleres: “Dayro Moreno quiere quedarse y me pidió que hiciéramos un esfuerzo”

El máximo dirigente del club de la ciudad de Córdoba se refirió a cómo van las negociaciones con el delantero colombiano, al que quieren retener para la siguiente temporada, aunque tenga ofertas de equipos de otros países.

Dayro Moreno está como prioridad en Talleres, de Córdoba, y así lo ha manifestado reiteradamente el presidente del equipo, Andrés Fassi, quien ha enviado varias propuestas para que el delantero siga militando en la ‘T’.

Por esa razón, el dirigente señaló en una entrevista con el diario ‘La Voz’, que “ya casi no me quedaban ilusiones y ahora reaparecieron. Hice una nueva propuesta y me pidieron hasta el jueves para responder”.

Aunque el jugador tolimense ha tenido ofertas de clubes en otros países, Fassi destacó que el delantero le expresó que se siente bien en Argentina y le gustaría quedarse en el equipo.

“Me pidió que hagamos un esfuerzo más porque se siente muy bien en Talleres y quiere quedarse. Ahora tengo esperanzas de que pueda quedarse", concluyó.

Cabe resaltar que Dayro Moreno llegó al club de la ciudad de Córdoba el 18 de diciembre de 2018, luego de salir de Atlético Nacional. Hasta la fecha disputó 19 partidos y anotó siete goles.

