¡Prográmese! Esta es la agenda de partidos de fútbol más importante de la semana

La agenda de partidos de fútbol de la última semana de noviembre va a estar llena de encuentros interesantes. Sobre todo porque tendrán acción las competiciones continentales a nivel de clubes.

Equipos y jugadores colombianos estarán en importante actividad durante la semana en diferentes torneos. Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Luis Muriel, Duván Zapata, Johan Mojica y Éder Álvarez Balanta jugarán Champions League con sus respectivos equipos, lo propio harán Davinson Sánchez, Carlos Bacca y otros, en Europa League .

En tanto, por estas latitudes, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa, Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal y Luis Manuel Orejuela, son los principales representantes de Colombia en la Copa Libertadores , cuya fase de octavos de final inicia este martes.

Por su parte, Deportivo Cali y Junior son los únicos colombianos presentes en los octavos de final de Copa Sudamericana.

En cuanto a partidos más atractivos, Inter de Milán vs Real Madrid, Racing vs Flamengo e Internacional vs Boca Juniors, aparecen en la previa como los platos fuertes de la semana.

Partidos de lunes 23 de noviembre de 2020



Equipos Hora y Canal Athletic de Bilbao vs Betis 3:00 p.m. > Directv Sports Wolverhampton vs Southampton 2:00 p.m. > ESPN

Partidos de martes 24 de noviembre de 2020



Equipos Hora y Canal Rennes vs Chelsea 12:55 p.m. > ESPN PSG vs Leipzig 3:00 p.m. > ESPN 3 Dinamo Kiev vs Barcelona 3:00 p.m. > ESPN 2 Juventus vs Ferencv´aros 3:00 p.m. > ESPN Lazio vs Zenit 3:00 p.m. > Fox Sports 2 Borussia Dortmund vs Brujas 3:00 p.m. > Fox Sports 3 Atlético Paranaense vs River Plate 5:15 p.m. > ESPN 2 Liga de Quito vs Santos 5:15 p.m. > Fox Sports 2 Racing vs Flamengo 7:30 p.m. > ESPN 2 Vélez vs Deportivo Cali 7:30 p.m. > Directv Sports

Partidos de miércoles 25 de noviembre de 2020



Equipos Hora y Canal Olympiacos vs Manchester City 12:55 p.m. > ESPN Atlético Madrid vs Lokomotiv 3:00 p.m. > ESPN 3 Inter de Milán vs Real Madrid 3:00 p.m. > ESPN 2 Liverpool vs Atalanta 3:00 p.m. > ESPN Bayern Múnich vs Red Bull Salzburg 3:00 p.m. > Fox Sports Marsella vs Porto 3:00 p.m. > Fox Sports 3 I. del Valle vs Nacional 5:15 p.m. > Fox Sports Delfín vs Palmeiras 5:15 p.m. > Fox Sports 2 Internacional vs Boca Juniors 7:30 p.m. > ESPN 2 Libertad vs Jorge Wilstermann 7:30 p.m. > Fox Sports 2 Bolivar vs Lanús 7:30 p.m. > Directv Sports Fénix vs Independiente 7:30 p.m. > Directv Sports

Partidos de jueves 26 de noviembre de 2020



Equipos Hora y Canal Sporting Braga vs Leicester 12:55 p.m. > Fox Sports 2 Lille vs Milan 12:55 p.m. > ESPN Maccabi Tel Aviv vs Villarreal 12:55 p.m. > Fox Sports Molde vs Arsenal 12:55 p.m. > ESPN 3 Bayer Leverkusen vs Hapoel Be'er Sheva 3:00 p.m. > ESPN 3 Nápoles vs Rijeka 3:00 p.m. > Fox Sports Tottenham vs Ludogorets 3:00 p.m. > ESPN Guaraní vs Gremio 7:30 p.m. > ESPN 2 Junior vs Unión La Calera 7:30 p.m. > Directv Sports Defensa y Justicia vs Vasco da Gama 7:30 p.m. > Directv Sports

Partidos de viernes 27 de noviembre de 2020