Promesa que tenía Barcelona explicó su motivo para dejar al club: "No se que pensaba Koeman de mí"

El delantero Konrad de la Fuente habló sobre su salida de Barcelona , alegando que le dieron pocos minutos y, que no tuvo muchas oportunidades en el primer equipo.

"Fui yo quien decidí irme, durante seis meses lo estuve hablando con mis representantes. Siendo realistas, iba a ser difícil tener un tiempo de juego interesante en el primer equipo", comentó el actual jugador de Olympique de Marsella, quien en la temporada pasada a penas disputó 3 compromisos con Barcelona.

"La diferencia está ahí. Ya he jugado más de 500 minutos (en Olympique de Marsella) y es solo octubre, tengo 20 años. En el Barcelona probablemente no hubiera jugado tanto. No habría sido lo mismo", argumentó el delantero estadounidense en una entrevista del canal de Twitch 'Jijantes'.

Además de esto, el atacante también mencionó que no sintió confianza por parte del entrenador neerlandés. "No sé qué pensaba Koeman de mí. Estuve la temporada pasada con ellos, pero apenas jugué. Estaba feliz de estar allí y entrenar con los mejores. He aprendido mucho. Fue una buena experiencia", sentenció.

El delantero se formó en La Masía durante su carrera deportiva, es por eso que no niega la posibilidad de algún día volver a jugar con Barcelona. "Soy muy culé, nunca se sabe el futuro, pero estoy centrado en mi temporada aquí. El resto, lo veremos más adelante", expresó en la charla.

Con su llegada a Marsella, se encontró con el estratega argentino Jorge Sampaoli, sobre el que afirmó que. "Es bueno y exigente. Durante la preparación, tuve miedo con las sesiones dobles, a partir de las 8 de la mañana, entrenamientos de dos horas y media, una hora de sala... y partidos entre semana. Fue difícil", finalizó.