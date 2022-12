Pruebas IA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ultricies justo at lacus hendrerit, ac molestie felis aliquam. Vestibulum bibendum nisl in dignissim interdum. Aliquam eu vulputate nisl. Proin accumsan arcu eget egestas pretium. Aenean sit amet molestie velit, sit amet pulvinar risus. Nam dignissim sollicitudin velit, nec ullamcorper quam aliquet at. Nunc scelerisque tincidunt varius. Nullam nec magna in lacus tincidunt aliquam 1.1.

El 'Tigre' marcó su primer gol oficial con la Selección Colombia en la victoria 1-0 ante Perú, en las Eliminatorias a Sudáfrica.

Los hinchas de la Selección Colombia se gozaron la goleada sobre China