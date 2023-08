PSG da un golpe de estado en el caso de Kylian Mbappé: retiran su imagen de las tiendas y estadio

La novela de Kylian Mbappé con el PSG, durante este verano, parece no tener un fin. Y es que cada día son más los rumores y las especulaciones acerca de la salida del francés del club parisino. El futuro del atacante, es cada vez más incierto. Mientras entrena separado del resto de sus compañeros, surge la noticia de que se marchará al Real Madrid, club con el que siempre lo han vinculado y donde siempre ha soñado estar.

París Saint-Germain reanudó este lunes los entrenamientos tras unos días de descanso, después de volver de su gira asiática, y como novedad, la estrella del equipo y de la selección francesa volvió a ser convocada a la sesión con un grupo aparte, mientras que los que cuentan para Luis Enrique se ejercitarán por la tarde. "El club no cambia de estrategia y solo se proyecta con jugadores que se comprometen con la institución y con el colectivo", asegura una fuente del club al diario 'L'Equipe', para justificar el mantenimiento de la posición de la entidad.

Este lunes, la versión de su salida tomó fuerza, pues el conjunto parisino decidió retirar todas las camisetas del delantero francés de su tienda oficial. En redes sociales circula un video donde se observa a un empleado del establecimiento quitar las prendas estampadas con el '7' del estante donde estaban colgadas, lo que generó una ola de reacciones.

Sin embargo, eso no fue todo. Luego de que se quitaran todas las camisetas de la tienda oficial del club en París, también se decidió quitar la imagen del delantero francés que se encontraba en la entrada del Parque de los Príncipes (estadio del PSG) donde Mbappé, era el protagonista.

El 31 de julio acabó el plazo oficial para que se activara la cláusula de renovación de su tercer año de contrato. Según algunos medios, el PSG tendrá que pagar la mitad de la prima de fidelidad, unos 40 millones de euros. Aunque no hay suspense, la fecha marca un punto de no retorno porque el futbolista francés no presupone que pueda firmar un nuevo contrato.

Desde el entorno de Mbappé, filtran que está dispuesto a quedarse una temporada en blanco, pese a que al final de la misma aparecen dos fechas clave: la Eurocopa de Alemania, el gran trofeo que el delantero todavía no ha ganado con su selección, y los Juegos Olímpicos de París, que el futbolista nacido a las afueras de la capital siempre ha tenido como un objetivo con la vista puesta en el oro olímpico.

El 12 de agosto es el primer partido de liga del PSG, en el Parque de los Príncipes contra el Lorient. ¿Estará Mbappé en el grupo o el club llevará a término su amenaza de no convocarlo, al menos, hasta el cierre del mercado? ¿Cuál será la reacción de la grada?