PSG le habría puesto precio a Kylian Mbappé, frente a una posible salida: 400 millones de euros

Kylian Mbappé , fue polémica en la jornada de Champions League , pero no precisamente por sus actuaciones dentro del campo. En el empate a unos contra Benfica, el francés fue titular y anotó el único tanto para los parisinos.

Lo cierto es que al encuentro contra los portugueses, Mbappé llegó entre polémicas por el tema de una posible salida, que meses atrás, él mismo cerró la posibilidad, luego de preferir la renovación con PSG, a la llegada al actual campeón y más ganador del trofeo más importante a nivel clubes, Real Madrid.

Por medios franceses, como 'Le Parisien', se pudo conocer que Kylian se siente "traicionado" por el París Saint-Germain, en especial de "por Al Khelaïfi y por Antero Henrique después de no haber cumplido las promesas que le hicieron para renovarle en el mes de mayo".

Frente a esa situación, se dio paso a las especulaciones, que lo ubican en Liverpool, para el próximo mercado de pases, como lo hizo saber 'Anfield Watch', cuenta que está al pendiente de los pormenores del equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp: "Kylian Mbappé quiere marcharse del PSG en enero tras sentirse traicionado por el club. A pesar de que el jugador quiere unirse al Real Madrid, el club francés no lo permitirá y, según los informes, solo venderá al Liverpool".

El director de fútbol del París Saint-Germain , Luis Campos, también se manifestó y aclaró el contexto, dando a entender que solo son informaciones mal intencionadas, pues, el extremo nunca le ha solicitado dejar el club.

"Estoy muy sorprendido, todos los días estoy con Kylian, nunca me ha pedido a mí, y he hablado con el presidente, y puedo decir que no nos ha pedido nunca partir en enero", señaló el portugués.

Además de eso, uno de sus compañeros de campo, Achraf Hakimi, restó importancia a las noticias que hablan de una posible salida de Mbappé del club en enero: "Son cosas que los periodistas sacan de contexto, yo le veo cada día contento de estar con nosotros, con esta camiseta, lo ha demostrado hoy, ha marcado un gol y lo ha intentado".

¿Cuál es el precio de Mbappé, ante una posible salida?

Según el diario ‘Mundo Deportivo’ de España, el director deportivo, Antero Henrique, fijó un precio de salida de 400 millones de euros para negociar la venta del francés.

El campeón mundial, tiene contrato hasta 2024 y no hasta 2025, a pesar de que se fotografió con una camiseta con ese dorsal. Según informaciones relacionadas con el periódico ‘L’Équipe’, existe una cláusula que permite al jugador ampliar otro año más de manera opcional, pero en mayo se le renovó por dos temporadas.