PSG no quiere dejar quitar a Kylian Mbappé y comenzó negociaciones para renovar su contrato

En el equipo francés no han caído para nada bien los rumores de prensa que indicar que Real Madrid quiere contratar al habilidoso delantero, de cara a la próxima temporada.

El París Saint-Germian ha comenzado los contactos para prolongar el contrato del joven atacante francés Kylian Mbappé, cuyo actual compromiso con la entidad gala acaba en 2022.

Según publica este viernes el diario "L'Équipe", por ahora se trata de una "toma de contacto" con el entorno del jugador, en la agenda de varios clubes europeos, en particular el Real Madrid, lo que ha molestado mucho al PSG.

El problema es que el equipo francés sigue bajo la lupa de la UEFA por no superar el equilibrio financiero, lo que reduce su margen a la hora de proponer al jugador una revalorización de su salario.

Según "L'Équipe", el salario de Mbappé ronda los 20 millones de euros brutos, por los 30 netos que se embolsa anualmente su compañero de equipo brasileño Neymar.

Sin embargo, el exbarcelonista goza de una ventaja fiscal por ser extranjero, lo que da al club un mayor margen salarial que en el caso del francés.

El jugador se planteó abandonar el PSG tras la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United en la pasada temporada.

Sin embargo, siempre según "L'Équipe", desde entonces su postura ha cambiado, sobre todo al comprobar que la ambición del club no ha flaqueado y que ha puesto todos los medios a su alcance para mantener a Neymar y fichar a jugadores de talla como el meta costarricense Keylor Navas o el atacante argentino Mauro Icardi.

El PSG parece molesto con las constantes muestras de interés de clubes europeos sobre su estrella de 20 años.

El director deportivo, Leonardo, lo dejó claro el pasado miércoles, cuando no dudó en criticar al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, por sus constantes alabanzas a Mbappé.

"Sinceramente, molesta. Eso no se hace. Respeto mucho a Zidane, pero eso no se hace. No hay que intentar desestabilizarle. Todavía le quedan dos años y medio de contrato", dijo el brasileño tras la clasificación de su equipo para octavos de final de la Liga de Campeones.

