PSG se 'pone las pilas' y ya inició la operación en busca de la renovación de Lionel Messi

Con todas las miradas centradas en el Barcelona como uno de los posibles y más seguros destinos de Lionel Messi, una vez culmine la temporada y termine contrato con el PSG; justamente el conjunto francés entra de lleno en la puja por el ‘10’ y cambió fuertemente la estrategia para retener al argentino, con las negociaciones lideradas por el mismo presidente de los parisinos: Nasser Al-Khelaïfi.

Así como lo publicó el diario español ‘Sport’, el París Saint-Germain va con todo por Messi, luego de activarse la posibilidad de un regreso al Barcelona, donde fuentes cercanas e internas han confirmado el interés y la intención desde ambas partes por hacer realidad la operación, sin contar la influencia de la afición ‘culé’, que, así como lo anunció Sergio ‘Kun’ Agüero, ha influenciado de gran manera en ‘Lio’.

Sin embargo, desde París no es una posibilidad que aquel movimiento se realice de manera tan sencilla para los españoles, es por eso que, liderados por su máximo dirigente, PSG ya piensa en la renovación del ‘10’: “Los propietarios del conjunto parisino quieren sí o sí a Messi en su equipo, tras su victoria en el Mundial y como Balón de Oro y esperan llegar a un acuerdo por una temporada”, explicó el portal citado.

“Aunque la primera oferta presentada no ha acabado de convencer al futbolista. Entienden que hay margen, pero empiezan a tener claro que no será nada fácil que siga”, citó ‘Sport’, quien también dio detalles de lo que fue esa primera operación, fallida, en busca de la extensión de Lionel: “El club quiso renovar ya a Messi una vez acabado el Mundial. Y no pudo ser. Hubo un segundo intento justo antes de la eliminatoria de Champions frente al Bayern y tampoco se pudo cerrar”.

La eliminación contra los ‘bávaros’ complejizó más la situación entre ambas partes, que le sumaron otro problema a las negociaciones: la hinchada. En los últimos juegos y días la afición del PSG ha chiflado y silbado al astro argentino, mostrando su rechazo referente a una continuidad, algo que tampoco avalan los medios locales, que culpan al ‘10’ por los fracasos del equipo francés en la Champions League.

Es por eso que para convencer a Lionel habría una jugada secreta 'bajo la manga' por parte del equipo, que, según el medio español, tiene intenciones de retenerlo a toda costa: “Hay un compromiso claro de que Luis Campos, el asesor deportivo del club, hará una nueva plantilla con la capacidad de ganar todos los títulos. Las cartas están encima de la mesa y el PSG apretará a partir de ahora a través de su presidente, Nasser Al Khelaifi, que lleva personalmente las negociaciones para la continuidad del futbolista”.