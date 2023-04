PSG y un nuevo golpe en la Liga de Francia: perdió 0-1 en casa con el Olympique de Lyon

PSG alargó la mala imagen con la que transita en las últimas semanas, desde su eliminación europea, y sufrió otro revés en la Ligue 1 que no termina de sentenciar, superado por el Lyon en el Parque de los Príncipes (0-1).

El Lyon, vencedor, lanzó un nuevo aviso al París Saint Germain, que deambula por la competición en las últimas jornadas y que da la sensación de afrontar el tramo final de la temporada sin retos que asumir.

Es la segunda derrota seguida en este tramo de la competición en la que se ve vencedor pero que no remata a pesar de los tropiezos seguidos de sus perseguidores. Tropezó el Marsella, se acercó el Lens, pero su renta es aún de seis puntos.

Deambula por la temporada el conjunto parisino, reprendido por su afición, que pitó a Leo Messi en el arranque por su aparente coqueteo con el Barcelona. No encuentra respuesta tampoco de Kylian Mbappe, lejos de su mejor nivel, y su técnico Christophe Galtier no ha conseguido reactivar a un plantel que afrontó el compromiso plagado de bajas como la de Neymar, Sergio Ramos o Carlos Soler, entre otras. Ausencias que no son excusa en una plantilla elaborada a golpe de talonario.

Fue sometido el París Saint Germain ante el peor Lyon de los últimos años, fuera de la zona europea, que pudo sonrojar al campeón. De hecho, falló un penalti en la primera mitad que Alexander Lacazette envió a un palo y estuvo sostenido por las paradas, estupendas, de Gianluigi Donnarumma.

Pero sobre el césped el conjunto de Laurent Blanc, noveno en la tabla, fue mejor. El PSG no sufría dos derrotas seguidas en el Parque de los Príncipes desde el 2021.

Una pared con Messi que finalizó con un disparo que rozó el palo, a los nueve minutos, fue la única presencia ofensiva de Mbappe y la única amenaza local al inicio. Se soltó después el Lyon, que al cuarto de hora ya encontró la forma de amenazar a los locales con una ocasión de Thaigo Mendes que rozó el palo derecho de Donnarumma.

La lesión de Amin Sarr a los veinte minutos terminó por ser beneficiosa para el plantel de Blanc, que sacó al césped a Bradley Barcola, posiblemente el hombre del partido. El atacante intervino en una de las jugadas clave de la primera parte, cuando una pérdida de Renato Sanches le dio el balón, aunque se resbaló. Lacazette aprovechó el rechace y fue trabado por Donnarumma. Penalti. Lanzó el delantero, que estrelló el tiro en un palo.

Se salvó el París Saint Germain, que intentó levantarse con un disparo de Renato Sanches que detuvo muy bien Anthony Lopes en la última acción antes del intermedio.

No mejoró el PSG después y el Lyon aprovechó una de las numerosas ocasiones de que dispuso. Marcó el cuadro de Blanc en el minuto 56. Thiago Mendes envió la pelota al área, hacia Sael Kumbedi a la derecha y cambió la orientación, al otro palo, donde entró Bradley Barcola para batir a Donnarumma.

El premio, justo por lo visto sobre el campo, desorientó al campeón y dio un gran impulso al Lyon, que pudo ampliar su ventaja. Solo el meta italiano del cuadro parisino estuvo a la altura. Salvó una oportunidad de Barcola y otra poco después de Moussa Dembele, que ocupó el lugar de Lacazette.

Dio la sensación de renacer, por orgullo, el cuadro de Galtier en el tramo final. Surgió el talento de Messi, sin premio, y la ambición de Mbappe, que se estrelló, en el añadido, con la respuesta del portero Anthony Lopes.

No se le escapó el triunfo al Lyon, sostenido por su meta al final. El París Saint Germain sigue líder, con seis puntos de distancia, pero plagado de dudas, sombras e incertidumbre en el tramo final.

Ficha técnica:

París Saint Germain: Gianluigi Donnarumma; El Chadaille Bitshiabu (Fabián Ruiz, m.60), Marquinhos, Danilo Pereira; Achraf Hakimi, Marco Verratti (Hugo Ekitike, m.60), Vitinha (Ismael Gharbi, m.84), Renato Sanches (Warren Zaier-Emery, m.74), Nuno Mendes; Lionel Messi y Kylian Mbappe.

Lyon: Anthony Lopes; Sinaly Diomande, Castello Lukeba, Dejan Lovren; Sael Kumbedi (Maxence Caqueret, m.64), Johann Lepenant (Corentin Tolisso, m.65), Thiago Mendes, Nicolás Tagliafico; Amin Sarr (Bradley Barcola, m.24), Rayan Charki (Houssem Aouar, m.69) y Alexander Lacazette (Moussa Dembele, m.69).

Gol: 0-1, m.56: Bradley Barcola.

Árbitro: Francois Letexier. Mostró tarjeta amarilla a El Chadaille Bitshiabu, Gianluigi Donnarumma y Renato Sanches, del París Saint Germain, y a Sael Kumbedi, Barcola y Tolisso, del Lyon.

Incidencias: encuentro de la vigésima novena jornada de la Ligue 1 disputado en el Parque de los Príncipes de París.