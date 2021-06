El portero de la Selección de España, Unai Simón , ya dejó su huella en esta Eurocopa tras el increíble error que cometió en el duelo contra Croacia y que le representó el primer gol en contra para los ibéricos. Dicha jugada se convirtió en uno de los 'bloopers' del campeonato.

A pesar del garrafal error, Simón ha construido una carrera deportiva prometedora y se ha dado el lujo de desplazar al banco de suplentes a otros arqueros de renombre como David de Gea, quien tapa en el poderoso Manchester United. Una titular que se ha ganado a pulso, gracias a sus magnificas labores durante su última temporada con el Athletic Club de Bilbao.

Ha sido una de las grandes revelaciones que ha dado el balompié español, fue considerado uno de los mejores en su posición durante la última Liga local y se coronó campeón de la Súper Copa tras vencer a poderosos como Real Madrid y Barcelona. Es visto como una de las promesas para los ibéricos, a sus 24 años, quiere ser parte de la nueva generación de la 'Furia Roja'.

Con la selección de su país ha cumplido una trayectoria destacada y ha escalado paso a paso por las categorías juveniles. Con 'La roja' logró los título continentales sub - 19 y sub - 21 y, ahora con la mayor, va en busca del título continental más importante de Europa. Su error no borra la gran campaña que ha hecho este joven en su carrera y tiene pergaminos para sacar la cara ante las adversidades que trae su posición.