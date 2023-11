Racing vs. Belgrano: hora y dónde ver HOY el partido por la Copa de la Liga Profesional

Racing afronta el último partido de la Copa de la Liga Profesional, antes de que empiecen las instancias finales contra Belgrano, en un duelo que medirá al segundo y tercero del grupo B y que promete gran emoción entre sus hinchas. Las acciones del compromiso empezarán a las 7:30 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Presidente Perón.

Por su parte, Belgrano, que viene de derrotar a Unión 4-1, espera demostrar su buen momento en la competencia y plantarle cara a uno de sus perseguidores.

Hora y dónde ver el partido

El duelo entre Racing y Belgrano, por la Copa de la Liga Profesional de Argentina, se podrá ver EN VIVO por ESPN y Star+, desde las 7:30. p.m. (hora de Colombia).

Colombianos en el partido

Pese a haber estado en la victoria contra Lanús en la pasada jornada de la competición, el cartagenero Roger Martínez no fue convocado para el compromiso contra Belgrano este lunes 27 de noviembre. No obstante, quien sí aparece en la lista es Juan Fernando Quintero , el cual es uno de los más opcionados a iniciar en el once titular, luego de que en el mismo partido contra Lanús hubiera estado unos minutos en cancha.

📋 Convocados para el partido de esta noche ante Belgrano.



¡VAMOS RACING! 💪🏻💙 pic.twitter.com/f7dePa1vBk — Racing Club (@RacingClub) November 27, 2023

Hay que destacar que Racing se encuentra en la tercera casilla del grupo B, con 21 puntos. Hecho que prácticamente ya lo tiene en la siguiente ronda del campeonato.

Actualidad Belgrano

El conjunto dirigido por Guillermo Farré está en la segunda posición del grupo B con 21 unidades. Sin embargo, este duelo contra los de Avellaneda es todo un reto para 'el Pirata', pues en los últimos partidos ha presentado un juego irregular, que ha hecho que sus seguidores se preocupen de cara a lo que serán las instancias finales de la Copa de la Liga Profesional. En sus últimos 5 partidos, ganó 2 duelos, empató 1 y perdió otro.