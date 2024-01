Rafa Benítez y un 'espaldarazo' a Jurgen Klopp, tras anunciar su no continuidad en el Liverpool

El entrenador del RC Celta y extécnico del Liverpool , Rafa Benítez, elogió este sábado la valentía del alemán Jürgen Klopp de anunciar su salida del club inglés con tiempo suficiente para que los dirigentes planificación del próximo curso.

“Tiene mérito que salga a decirlo ahora porque da tiempo a que el club se organice. Eso es muy alemán porque ellos avisan con tiempo y no es un shock. El mérito que tiene es que lo ha dicho ahora, cuando están compitiendo por todos los títulos”, manifestó en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga con el líder Girona.

En la ciudad de los Beatles, Rafa Benítez y Klopp han marcado la historia reciente de su equipo. El técnico español conquistó la Champions de 2004 y el alemán la de 2019. Benítez llevó a los Reds a tres semifinales de la máxima competición continental (2004-05, 2006-07 y 2007-08), algo que solo ha logrado repetir Klopp (2017-18, 2018-19 y 2021-22)

“Mi ventaja es que tengo gente en Liverpool y gente en el Liverpool, por eso sé cómo ha ocurrido. Klopp ha hecho un gran trabajo y está haciendo un gran trabajo, entonces todo lo que pueda decir de él es positivo. Lo admiro, además de tener una buena relación con él”, explicó.

¿Por qué Jurgen Klopp no seguirá dirigiendo al Liverpool?

Klopp asegura haber informado a los propietarios sobre su decisión el pasado mes de noviembre.

"Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo", recordó Klopp.

En una conferencia de prensa unas horas después del anuncio sorpresa, Klopp puntualizó que la próxima temporada no dirigirá a ningún club o selección. También prometió no entrenar a "otro club inglés" que no sea el Liverpool en el futuro.

Jurgen Klopp anunció que dejará el Liverpool a final de temporada. Foto: AFP

Inglaterra deberá pues acostumbrarse a vivir sin la presencia del técnico que lleva más tiempo en el cargo de los veinte que dirigen actualmente en la Premier, y cuya rivalidad deportiva con Pep Guardiola y el Manchester City deparó unas últimas temporadas palpitantes.

Después de ganar este viernes 1-0 al Tottenham en la Copa de Inglaterra, Guardiola fue preguntado por la noticia.

"¡Voy a dormir mejor!", respondió en conferencia de prensa. "Por supuesto, le echaré de menos. Me ha sorprendido la noticia, como a todos", dijo, antes de considerarle el "mejor rival" que tuvo en su carrera.

Los dos técnicos tendrán ocasión de verse las caras al menos una vez más, la segunda semana de marzo, en Anfield en partido liguero.

Mientras, Klopp regresará a su templo ante sus fieles seguidores el domingo en Copa de Inglaterra ante el Norwich City, club de segunda entrenado por uno de sus mejores amigos, David Wagner.

El mítico cántico 'You'll Never Walk Alone' resonará probablemente un poco más fuerte que habitualmente.