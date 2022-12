No, gracias.

Real Betis no prestaría al brasileño Emerson para que juegue el Torneo Preolímpico 2020 El cuadro español argumentará que el Preolimpíco que se realizará en Colombia, al no ser incluido en el calendario de fechas FIFA, no está obligado a ceder al futbolista que fue convocado este lunes por el seleccionador brasileño Tite.