"Real Madrid mereció perder con el PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool, tuvieron suerte"

Ferran Soriano, director general del Manchester City, apuntó al factor fortuna como la clave del éxito del Real Madrid en la última edición de la Liga de Campeones, en la que remontó la eliminatoria de semifinales al conjunto inglés en el tiempo añadido de la vuelta, y dijo que "es justo" afirmar que los madridistas tuvieron "suerte" en la competición.

"Se habla del éxito del Real Madrid y creo que es justo decir que ha habido un poco de suerte. Merecieron perder contra el PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool", aseguró Soriano en el podcast 'Dr. Football'.

Y precisamente recordó a uno de los grandes jugadores madridistas en su historia, Emilio Butragueño, que se retiró sin ganar ninguna Copa de Europa, para explicar la dificultad que encuentra el City en llegar a ser campeón.

"La Champions es un premio adicional que queremos, pero sabemos que puede depender un poco de la suerte así que no estamos obsesionados. La gente no se acuerda de que a finales de los años 80 el Real Madrid tenía un equipo fantástico, uno de los mejores de la historia, con Emilio Butrageño, y no la pudo ganar", apuntó.

Ferran Soriano valora el rendimiento del equipo dirigido por Pep Guardiola por el resultado final en la Premier League, competición que explicó premia la regularidad.

"La Champions no es el núcleo de nuestros objetivos porque la suerte juega un papel. Hay un puñado de partidos en los que puede estar mal, como en semifinales, y estás fuera. El que gana la Liga es el mejor equipo. Es lo que nos da de comer, lo que hacemos para ganarnos la vida", sentenció.

¿Cuántas Champions League ha ganado el Real Madrid?

El cuadro español ha ganado 14 veces el trofeo más importante a nivel de clubes en Europa, siendo el equipo que más veces lo ha hecho en toda la historia.