Aunque la situación económica no es la mejor para los equipos, lo cual hace pensar a algunos equipos y personas, que no habrán grandes sorpresas en el mercado de fichajes, pues la plata no abunda en estos momentos. Sin embargo, Real Madrid espera dar la sorpresa.

Nadie puede poner en duda el poderío económico de los 'merengues', el cual además, se suma a las grandes ambiciones que siempre ha tenido en el club, dando grandes golpes en el mercado de transferencias.

En la actualidad, los dos nombres que todo equipo quiere tener en su equipo son Kylian Mbappé y Erling Haaland . Las futuras estrellas, y cómo algunos dicen "los herederos del trono" de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo .

Aunque algunos clubes sueñan con la incorporación de uno de los dos, el Real Madrid no se pone a escoger cuál de los dos sería la mejor opción, y más bien se va por el fichaje de ambos.

Así lo hizo saber el diario 'Mundo Deportivo': "En la entidad merengue son conscientes de que se trata de dos futbolistas con un presente y una proyección enorme y quieren contar con ellos para evitar también que refuercen a algún gran rival europeo".

Sin embargo, a parte de el esfuerzo económico que el equipo de la capital de España está haciendo en la renovación del Santiago Bernabéu, si quieren contar con Mbappé y Haaland, deberán hacer un hueco en su plantilla, liberando algunos jugadores que se llevan una importante suma de dinero en sueldos.

Según el portal deportivo, los nombres que se estudian para una salida del Real Madrid son: Gareth Bale, Isco Alarcón, Marcelo; y posiblemente, Eden Hazard y Vinícius.

