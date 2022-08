Real Madrid va por su quinta Supercopa de Europa, Eintracht Frankfurt buscará la primera

El Real Madrid intentará hacer valer su experiencia y levantar por quinta vez en su historia la Supercopa de Europa, el miércoles en Helsinki contra un Eintracht Frankfurt que disputa esa competición por primera vez en su historia.

El campeón de España y de Europa se llevó el título en 2002 ( frente a Feyenoord), 2014 (contra Sevilla), 2016 (frente a Sevilla) y 2017 (contra Manchester United).

Por contra, el Real Madrid ha perdido en otros tres duelos por la Supercopa de Europa, en 1998 contra el Chelsea, en 2000 frente al Galatasaray y en 2018 contra el Atlético de Madrid.

El Eintracht, donde milita el futbolista colombiano Rafael Santos Borré , nunca antes tuvo la oportunidad de jugar la Supercopa continental y aspira por lo tanto a estrenarse en el palmarés.

Por ahora, Alemania solo ha podido lograr dos títulos en el torneo, ambos conseguidos por el Bayern Múnich (2013 y 2020).

Los otros clubes alemanes que disputaron el torneo fueron derrotados: Hamburgo (1977 y 1983), Werder Bremen (1992) y Borussia Dortmund (1997).

Palmarés de la Supercopa de Europa:

1973: Ajax (NED)

1974: No se disputó

1975: Dinamo Kiev (URSS)

1976: Anderlecht (BEL)

1977: Liverpool (ENG)

1978: Anderlecht (BEL)

1979: Nottingham Forest (ENG)

1980: Valencia (ESP)

1981: No se disputó

1982: Aston Villa (ENG)

1983: Aberdeen (SCO)

1984: Juventus (ITA)

1985: No se disputó

1986: Steaua Bucarest (ROM)

1987: Oporto (POR)

1988: Malinas (BEL)

1989: AC Milan (ITA)

1990: AC Milan (ITA)

1991: Manchester United (ENG)

1992: Barcelona (ESP)

1993: Parma (ITA)

1994: AC Milan (1994)

1995: Ajax (NED)

1996: Juventus (ITA)

1997: Barcelona (ESP)

1998: Chelsea (ENG)

1999: Lazio (ITA)

2000: Galatasaray (TUR)

2001: Liverpool (ENG)

2002: Real Madrid (ESP)

2003: AC Milan (ITA)

2004: Valencia (ESP)

2005: Liverpool (ENG)

2006: Sevilla (ESP)

2007: AC Milan (ITA)

2008: Zenit (RUS)

2009: Barcelona (ESP)

2010: Atlético Madrid (ESP)

2011: Barcelona (ESP)

2012: Atlético Madrid (ESP)

2013: Bayern Múnich (GER)

2014: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2018: Atlético Madrid (ESP)

2019: Liverpool (ENG)

2020: Bayern Múnich (GER)

2021: Chelsea (ENG)

Equipos con más títulos en la Supercopa de Europa:

5: Barcelona (ESP), AC Milan (ITA)

4: Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG)

3: Atlético Madrid (ESP)

2: Chelsea (ENG), Bayern Múnich (GER), Ajax (NED), Anderlecht (BEL), Valencia (ESP), Juventus (ITA)

Países con más títulos en la Supercopa de Europa:

15: España

9: Inglaterra, Italia

3: Bélgica

2: Alemania, Países Bajos

Nota: Hasta la temporada 1999-2000, la Supercopa de Europa enfrentaba al ganador de la Liga de Campeones con el campeón de la Recopa de Europa. Tras la desaparición de la Recopa, la cita mide al vencedor de la Champions con el de la Europa League (anteriormente conocida como Copa de la UEFA).

Desde 1998, este torneo se disputa a partido único. Antes se celebraba con partidos de ida y vuelta (excepto en las ediciones de 1984, 1986 y 1991).